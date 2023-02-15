اقتصاد الفضاء والرؤية السعودية

منذ أن تم إطلاق أول قمر صناعي من صنع الإنسان "سبيوتنيك1" إلى الفضاء الخارجي، مؤذنا بفتح الباب أمام استكشاف الفضاء. لإعلان فصل جديد من توجهات الإنسان البحثية والعلمية للفضاء الخارجي. وعلينا أن نتذكر هذا التحرك، إنه تاريخ مبهر ونقطة تحول صنعها الإنسان بوجوده في الفضاء الخارجي، وإنجازات عظيمة تحققت منذ أول رحلة بشرية إلى الفضاء الخارجي، ومن هنا أدرك العالم منذ البدايات الأولى أن عصر الفضاء الخارجي أضاف بعدا جديدا لوجود البشرية. ويواصل سعيه الحثيث إلى الاستفادة من المزايا الفريدة للفضاء الخارجي وعلومه لتحسين البشرية جميعا، والتركيز على مسألة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وهي حقيقة أول قرار متعلق بالفضاء، إدراكا منه لاهتمام البشرية بهذا الأمر، ومن ثم التشجيع بقوة على استكشاف الفضاء الخارجي واستغلاله على أكمل وجه لمنفعة البشرية.

وعلى هذا الصعيد، كما كان مقررا الصيف الماضي، تستعد المملكة العربية السعودية لرفد الحراك الفضائي لها، بإرسال رائد ورائدة فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية خلال الربيع المقبل. الاستعدادات تجري وفق المخططات الموضوعة لهذه المهمة، التي تأتي بعد 38 عاما من التجربة السعودية الأولى لإرسال رائد إلى الفضاء، وستكون التجربة المقبلة ضمن البرنامج الواسع في هذا الميدان الذي تضمنته رؤية 2030، فخطة البناء الاستراتيجي تستهدف القطاعات كلها من أجل تحقيق أهدافها وفق المخططات الموضوعة لها. كما أنها ترتكز على نقطة محورية تتعلق بتمكين المرأة السعودية في كل الميادين، والقيام بدورها الأساس في مسار التنمية عموما. ومن هنا يمكن فهم إرسال رائدة فضاء إلى جانب زميل لها في الرحلة الجديدة للمملكة خارج نطاق الكرة الأرضية.

الرحلة الفضائية المقررة تأتي ضمن البرنامج العام الذي يقوم على الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الفضاء من أجل مصلحة البشرية وخدمتها، وتوفير كل ما يصونها ويحميها، ويدعم ازدهارها. إنه برنامج وطني برؤية عالمية إنسانية علمية لا حدود لها. كما أنه يمكن القول إن "اقتصاد الفضاء" بات محورا أساسا للاقتصاد العالمي، فالقيمة الإجمالية للفعاليات والأنشطة والبرامج الفضائية بلغت 370 مليار دولار في 2021، وسجلت نموا ملحوظا العام الماضي، كما أن الأنشطة المرتبطة بها باتت تمثل نقاطا أساسية في عملية التنمية كلها.

ومن هنا، فإن الفرص الواعدة كثيرة ومفتوحة لمن يرغب في دخول هذا القطاع الحيوي والمهم وفق أسس عملية عالية الجودة، مثل تلك التي يقوم عليها برنامج الفضاء السعودي. فالدعم الآتي من القيادة العليا لا محدود لقطاع واسع بلا حدود. والرحلة الفضائية المقبلة للمملكة تدعم مكانتها على الساحة الدولية، فالسعودية تتمتع بمكانة عالمية في كل المجالات، بما في ذلك مشاركتها المباشرة في صنع القرار الدولي عبر حراكها ضمن المؤسسات الأممية الأساسية، ومن خلال المبادرات المحلية ذات الطابع العالمي، واستكشاف الفضاء بما في ذلك تدعيم مسار الرحلات المأهولة إليه، إلى جانب المساهمة المباشرة في الأبحاث العلمية التي تفيد البشرية. كلها أهداف أساسية تضمنتها الرؤية.

إن أي حراك على هذا المستوى وغيره في ساحة الفضاء، يصب ضمن الأهداف الأساسية للحراك في مجمله. وعلى هذا الأساس، يمثل الدور السعودي محورا مهما متناميا في ساحة تتطلب مزيدا من المشاركات والخبرات الدولية عموما.

لا شك أن هذا لم يتم إلا عبر نجاحات حققتها الهيئة السعودية للفضاء، ليست في مشاركتها في البرامج الفضائية، بل في طرح المبادرات التي تدعم هذا المسار عموما، كما أنها تسهم مباشرة في دعم مكانة البلاد بمساهماتها المباشرة في ساحة الفضاء واستثمار العلوم. كل ذلك يدعم المخططات المطلوبة والمستهدفة. فالخطة الاستراتيجية التاريخية التي يجري تنفيذها في السعودية تتضمن - ضمن ما تتضمن - مشاريع أبحاث الفضاء الخاصة بها، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة الدائمة في الأنشطة الفضائية العالمية.

إن مثل هذه الرحلة الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية الربيع المقبل. يتضمن أيضا، تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الفضاء، وتمكين مزيد من القدرات الوطنية، بما يدعم تنافسيتهم دوليا عموما. فالسعودية قادرة على الوصول إلى مستهدفاتها في مجال الفضاء، مثلما هي قادرة على بلوغ مستهدفات التنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي. إنها عملية متكاملة تحقق فيها قفزات نوعية لمستقبل يتطلب كل ابتكار ممكن وجهود مثمرة وتنمية وتأهيل يرفد الوطن بمزيد من القدرات.