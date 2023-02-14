باريس تعتزم منح تأشيرات عاجلة لمتضررين من الزلزال في تركيا وسورية

تعتزم الحكومة الفرنسية منح تأشيرات عاجلة لعائلات أجانب مقيمين بشكل قانوني في فرنسا، تضررت من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، مع الحرص على ضمان أمن فرنسا، بحسب "الفرنسية".

وقالت كاترين كولونا وزيرة الخارجية ردا على سؤال اليوم في الجمعية الوطنية "المسألة تستدعي تقييما مشتركا بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية".

وأوضحت أنه في مواجهة "مأساة رهيبة من الممكن وضع تدابير خاصة، كما حصل في الماضي"، مضيفة أن هذا يتطلب "دراسة متأنية لضمان الاستقبال في ظروف آمنة لأراضينا".

في سورية، تعتبر المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال محافظة حلب وفي إدلب (شمال غرب)، من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال، ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) على هذه المنطقة جزئيا.

وأشارت كولونا، إلى أن الأجانب الموجودين حاليا في تركيا وسورية، ويحملون تصريح إقامة في فرنسا، ستتم مساعدتهم "لتسريع عودتهم إلى بلادنا".