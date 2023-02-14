الضغوط التضخمية تحاصر الاقتصاد البريطاني .. تسارع نمو الأجور الأساسية

تسارعت وتيرة نمو الأجور الأساسية في بريطانيا مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، ما يبرز مخاوف بنك إنجلترا المركزي بشأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد، لكن بيانات أخرى نشرت أمس تشير إلى تباطؤ في سوق العمل.وبحسب "رويترز"، فإنه على الرغم من اقتراب بريطانيا من حافة ركود، ظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته منذ خمسة عقود وارتفع معدل التوظيف.وارتفعت الأجور مع استبعاد العلاوات 6.7 في المائة، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ بداية تسجيل البيانات عام 2001 باستثناء ما حدث خلال جائحة كورونا حين تأثر معدل تغير الدخل بتسريحات الموظفين.وقال مكتب الإحصاء الوطني: إن الأجور الإجمالية زادت 5.9 في المائة على أساس سنوي في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر)، وهو أبطأ ارتفاع منذ الأشهر الثلاثة التي انتهت في تموز (يوليو) من العام الماضي، لكن هذا جاء إلى حد كبير نتيجة نمو مرتفع بشكل غير عادي في المكافآت في أواخر 2021.وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع الأجور باستبعاد المكافآت 6.5 في المائة وزيادة الأجور الإجمالية 6.2 في المائة.واستقر معدل البطالة عند 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر تماشيا مع الاستطلاع وليس بعيدا عن أدنى مستوى له منذ نحو 50 عاما.إلى ذلك، كشف استطلاع أن نحو ثلاثة أرباع العاملين في لندن يفضلون ترك وظائفهم على العودة إلى العمل من مكاتبهم بدوام كامل وترك العمل من المنزل، ويطالب كثيرون برفع الأجور لمواجهة التضخم للتخلي عن حقهم في العمل المرن.وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "بلومبيرج إنتليجنس"، أن الموظفين في العاصمة لندن واثقون من قدرتهم على التفاوض وسط سوق عمل ضيقة وانتشار العمل من المنزل بعد جائحة كوفيد.وفي استطلاع شمل 500 من العاملين في المكاتب في العاصمة لندن، قال 73 في المائة ممن شملهم الاستطلاع: إنهم سيسعون للحصول على عمل بديل إذا طلب منهم العمل خمسة أيام في الأسبوع في مكاتبهم بأماكن عملهم.بحسب الاستطلاع، سيحتاج أربعة من كل 10 من هؤلاء العاملين إلى الحصول على زيادة 16 في المائة على الأقل لإعادة النظر في موقفهم.وقالت "بلومبيرج إنتليجنس": إنه من المرجح أن يضغط الموظفون الذين يتقاضون أجورا أعلى من أجل الحصول على زيادات أكبر في الأجور إذا طلب منهم التخلي عن العمل من المنزل.وذكر أكثر من ثلثي العاملين أن تكلفة المواصلات هي سبب رئيس لعدم الانتقال إلى العمل من المكتب.وسترتفع أسعار استخدام القطارات بنسبة تصل إلى 5.9 في المائة في إنجلترا الشهر المقبل.وقال أكثر من 95 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع: إنه مسموح لهم بالعمل من المنزل بعض الوقت على الأقل.