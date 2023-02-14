158.3 مليار دولار قيمة أكبر 10 شركات بتروكيماويات في الشرق الأوسط .. نصفها سعودية

بلغت القيمة السوقية لأكبر عشر شركات بتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 158.3 مليار دولار، ساهمت الشركات السعودية بنحو 69 في المائة من القيمة الإجمالية بـ109 مليارات دولار، و20 في المائة لشركات إماراتية بـ31.5 مليار دولار، و7 في المائة لشركات أردنية بـ10.9 مليار دولار، و4 في المائة لشركة من قطر.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات مالية للبورصات والشركات، سيطرت الشركات الخليجية بثماني شركات، خمس منها سعودية، وشركتان إماراتيتان، وشركة قطرية، بجانب شركتين أردنيتين هما الوحيدتان من خارج دول الخليج.

جاء على رأس القائمة شركة سابك (السعودية) بقيمة سوقية 74.4 مليار دولار، تشكل 47 في المائة من القيمة الإجمالية للشركات العشر، ثم شركة بروج "الإمارات" بقيمة 22.1 مليار دولار "14 في المائة".

وحل ثالثا شركة سابك للمغذيات الزراعية "السعودية" بقيمة 16.1 مليار دولار "10 في المائة"، ثم فيرتيجلوب "الإمارات" بقيمة 9.4 مليار دولار "6 في المائة"، خامسا شركة مسيعيد للبتروكيماويات "قطر" بقيمة سبعة مليارات دولار "4 في المائة".

سادسا جاءت شركة سبكيم "السعودية" وقيمتها السوقية 6.9 مليار دولار، ثم شركة ينساب "السعودية" بقيمة 6.4 مليار دولار، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية بقيمة 5.7 مليار دولار.

وحلت تاسعا شركة البوتاس العربية "الأردن" بقيمة 5.2 مليار دولار، وعاشرا شركة كيان السعودية بقيمة سوقية 5.1 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية