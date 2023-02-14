وزير الطاقة الإماراتي : قطاع النفط سيشهد العديد من التحديات خلال 2023

قال وزير الطاقة الإماراتي، إن قطاع النفط العالمي كان متزنا خلال 2022 بفضل جهود تحالف "أوبك+" والقرارات الاستباقية المدروسة والتعامل مع المتغيرات بمهنية عالية التي أسهمت في استقرار الأسواق.

وبين سهيل المزروعي خلال حديثه على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، إن قطاع النفط سيشهد خلال 2023، العديد من التحديات على المدى الطويل تتمثل في عدم وجود استثمارات كافية ويجب أن يتم توجيه استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، مستبعدا أن يشهد قطاع الطاقة على المدى القصير أي تحديات قد تؤثر على المشهد العالمي.