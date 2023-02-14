نيكاي يرتفع ويقترب من أعلى مستوى في شهرين

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم بعد صعود وول ستريت الليلة الماضية، إذ يتخذ المستثمرون مراكز قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة في وقت لاحق من اليوم والتي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورشحت الحكومة اليابانية كازو أويدا لمنصب محافظ بنك اليابان المركزي تماشيا مع ما أفادت به تقارير إعلامية ما حد من تأثير ذلك على السوق.

وبحسب "رويترز"، أغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.64 في المائة عند 27602.77 نقطة. وكان قد ارتفع إلى 27721.82 في وقت مبكر من الجلسة مقتربا من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 27821.22 نقطة.

وقال كازو كاميتاني محلل الاستراتيجيات لدى نومورا "سنحصل الليلة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظرة ومن المؤكد أنه سيكون لها تأثير كبير على اتجاه السوق". وزاد كذلك المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78 في المائة إلى 1993.09.