وزير الخارجية: السعودية تدعم إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء سورية

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم على دعم المملكة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق.

وقال: "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: المأساة في تركيا وسورية هائلة وندعو الجميع إلى تقديم المساعدة لرفع المعاناة الإنسانية عن متضرري الزلزال".

مضيفا: "من الضروري أن تصل المساعدات إلى جميع أنحاء تركيا وسوريا ويجب علينا التأكد من رفع المعاناة الإنسانية والعبء الإنساني الذي يقع على الشعب السوري".

وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة استجابت للأزمة الزلزال من خلال إرسال فرق المساعدات والإغاثة إلى كل من سوريا وتركيا وندعو الجميع إلى تقديم المساعدة.