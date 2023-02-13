دراسة: أمازون تستقطع نصف قيمة صفقات الشركات الصغيرة

أظهرت دراسة اقتصادية نشرت اليوم أن تباطؤ وتيرة نمو مبيعات شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون وارتفاع نفقاتها دفعها إلى زيادة المبالغ التي تحصل عليها من حوالي مليوني شركة صغيرة تبيع منتجاتها عبر منصة أمازون.

وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة دراسات السوق "ماركت بليس بلس" أن متوسط ما تستقطعه أمازون من كل صفقة تجاوز لأول مرة نسبة 50 % خلال العام الماضي.

واعتمدت الدراسة التي رصدت عينة من تعاملات منصة أمازون منذ 2016 على حساب إجمالي ما تحصل عليه أمازون من سعر كل سلعة يتم بيعها عبر المنصة، وتشمل العمولة عن كل صفقة ورسوم التخزين من مستودعات أمازون والتغليف والتوصيل بالإضافة إلى نفقات الإعلان عن المنتج على أي موقع.

وتتيح أمازون للشركات الصغيرة حرية اختيار استخدام خدماتها اللوجيستية والإعلانية، لكن أغلب التجار يعتبرون هذه الخدمات جزءا مهما من التواجد على منصة أمازون.

ونقلت بلومبيرج عن الدراسة القول إن أمازون رفعت إجمالي الأموال التي تدفعها أي شركة عن كل صفقة بصورة مطردة طوال السنوات الست الماضية، لكن هذه الشركات كانت تستطيع استيعاب تلك الزيادات نظرا لجذب المزيد من العملاء الجدد ونمو مبيعاتها بسرعة، لكن الأوضاع تغيرت نتيجة انكماش الطلب على التجارة الإلكترونية بعد انحسار جائحة كورونا التي كانت قد أنعشتها بشكل غير مسبوق خلال عامي 2020 و2021 على مستوى العالم.