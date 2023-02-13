الأسهم السعودية تعزز مكاسبها بـ 100 نقطة .. المستثمرون يترقبون إعلانات نتائج الشركات والتوزيعات

ارتفعت الأسهم السعودية 100 نقطة بنحو 0.96 في المائة لتغلق عند 10519 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 14 نقطة إلى 1438 نقطة. وجاء الأداء متوافقا مع تحليل سابق، حيث أشير إلى تماسك السوق حول المستويات الحالية. وتسعى السوق إلى الوصول إلى مستويات 10600 نقطة على الأقل التي تمثل مقاومة وتجاوزها يعكس رغبة المتعاملين في الشراء عند الأسعار الحالية، ودون ذلك ستبقى السوق عرضة لعودة الضغوط البيعية. لا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية والتوزيعات النقدية، التي سترقبها المستثمرون، وظهور تلك النتائج ستسهم في حركة السوق إذا جاءت مخالفة لتوقعات السوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 10426 نقطة، وكان الأعلى عند 10531 نقطة كاسبا 1 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10519 نقطة رابحا 100 نقطة بنحو 0.96 في المائة. وارتفعت السيولة 69 في المائة بواقع 1.8 مليار، لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 33 في المائة بما يعادل 47 مليون إلى 190 مليون سهم متداول. أما الصفقات ارتفعت 40 في المائة بنحو 96 ألف لتصل 332 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التأمين" بنحو 0.43 في المائة، ثم "الخدمات الاستهلاكية" بـ0.21 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 0.13 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بمقدار 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بـ2.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 20 في المائة بقيمة 914 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 18 في المائة ما يمثل 831 مليون ريال، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 11 في المائة بنحو 489 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "كابلات الرياض" بنحو 10 في المائة ليبلغ 48.45 ريال، يليه بنك الرياض بـ6.1 في المائة ليصل إلى 28.55 ريال، وحل ثالثا سهم "علم" 4.3 في المائة حيث أغلق عند 382.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميد غلف للتامين" بواقع 10 في المائة ليغلق عند 8.75 ريال، يليه "سلامة" بـ4.7 في المائة إلى 15.04 ريال، وحل ثالثا سهم "بروج للتأمين" بمقدار 4.6 في المائة ليقفل عند 18.22 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أمريكانا" بقيمة 293 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 255 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ250 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية