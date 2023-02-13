تطبيق ‏EnfsScanner‏ .. وسيلة مميزة لمسح المستندات وتحويلها إلى رقمية

يحتاج المستخدمون بشكل دائم إلى تصوير أو مسح عديد من المستندات لأغراض العمل أو ‏الدراسة أو حتى لأغراض شخصية، خاصة في الوقت الحالي الذي بات فيه التواصل عبر تطبيقات ‏الدردشة والتراسل هو الوسيلة الرئيسة لتناقل هذه المستندات، ومع تطور الهواتف الذكية، لم يعد ‏هناك حاجة لاقتناء أجهزة المسح الضوئي، فمع تطور الكاميرات الخاصة بالهواتف الذكية باتت ‏هذه المهمة إلى جانب استخراج النصوص من الصور أمرا سهلا، وهو الدور الذي يلعبه تطبيق ‏EnfsScanner‏ في مسح المستندات المهمة بشكل فوري وتحويلها إلى ملفات عالية الجودة بتنسيق ‏PDF‏.‏

ومن خلال هذا التطبيق، سيتمكن المستخدمون من مسح وتحويل جميع أنواع المستندات بسهولة إلى ‏تنسيق PDF وبضغطة زر واحدة، سواء كانت هذه المستندات وثائق رسمية أو بطاقات أو ‏خطابات أو أي نوع آخر، حيث إن التطبيق قادر على التعامل معها، كما تتضمن ميزات التطبيق ‏ميزة الكشف الدقيق عن الحدود والاقتصاص الذكي والتحسين التلقائي، حتى يتمكن المستخدم من ‏إنشاء صور ووثائق واضحة وعالية الدقة، إلى جانب توفير خيارات تصفية متعددة لتحسين نتائج ‏المسح الضوئي، سواء كان لصورة أو مستند بخيارات ألوان متعددة تشمل المسح الملون أو المسح ‏المعتمد على اللونين الأبيض والأسود.‏

إلى جانب اعتماد التطبيق على تقنية التعرف الضوئي على الحروف ‏OCR‏، التي تمكنه من ‏التعرف بدقة على النصوص واستخراجها من الأوراق والصور، وبعد استخراجها، يمكن للمستخدم ‏تحرير النصوص ونسخها والبحث عنها ومشاركتها بكل سهولة.‏