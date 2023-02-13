يحتاج المستخدمون بشكل دائم إلى تصوير أو مسح عديد من المستندات لأغراض العمل أو الدراسة أو حتى لأغراض شخصية، خاصة في الوقت الحالي الذي بات فيه التواصل عبر تطبيقات الدردشة والتراسل هو الوسيلة الرئيسة لتناقل هذه المستندات، ومع تطور الهواتف الذكية، لم يعد هناك حاجة لاقتناء أجهزة المسح الضوئي، فمع تطور الكاميرات الخاصة بالهواتف الذكية باتت هذه المهمة إلى جانب استخراج النصوص من الصور أمرا سهلا، وهو الدور الذي يلعبه تطبيق EnfsScanner في مسح المستندات المهمة بشكل فوري وتحويلها إلى ملفات عالية الجودة بتنسيق PDF.
ومن خلال هذا التطبيق، سيتمكن المستخدمون من مسح وتحويل جميع أنواع المستندات بسهولة إلى تنسيق PDF وبضغطة زر واحدة، سواء كانت هذه المستندات وثائق رسمية أو بطاقات أو خطابات أو أي نوع آخر، حيث إن التطبيق قادر على التعامل معها، كما تتضمن ميزات التطبيق ميزة الكشف الدقيق عن الحدود والاقتصاص الذكي والتحسين التلقائي، حتى يتمكن المستخدم من إنشاء صور ووثائق واضحة وعالية الدقة، إلى جانب توفير خيارات تصفية متعددة لتحسين نتائج المسح الضوئي، سواء كان لصورة أو مستند بخيارات ألوان متعددة تشمل المسح الملون أو المسح المعتمد على اللونين الأبيض والأسود.
إلى جانب اعتماد التطبيق على تقنية التعرف الضوئي على الحروف OCR، التي تمكنه من التعرف بدقة على النصوص واستخراجها من الأوراق والصور، وبعد استخراجها، يمكن للمستخدم تحرير النصوص ونسخها والبحث عنها ومشاركتها بكل سهولة.
تطبيق EnfsScanner .. وسيلة مميزة لمسح المستندات وتحويلها إلى رقمية
يحتاج المستخدمون بشكل دائم إلى تصوير أو مسح عديد من المستندات لأغراض العمل أو الدراسة أو حتى لأغراض شخصية، خاصة في الوقت الحالي الذي بات فيه التواصل عبر تطبيقات الدردشة والتراسل هو الوسيلة الرئيسة لتناقل هذه المستندات، ومع تطور الهواتف الذكية، لم يعد هناك حاجة لاقتناء أجهزة المسح الضوئي، فمع تطور الكاميرات الخاصة بالهواتف الذكية باتت هذه المهمة إلى جانب استخراج النصوص من الصور أمرا سهلا، وهو الدور الذي يلعبه تطبيق EnfsScanner في مسح المستندات المهمة بشكل فوري وتحويلها إلى ملفات عالية الجودة بتنسيق PDF.
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