هل تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية يعد خطرا على المستخدمين؟

يمثل كل من متجري جوجل بلاي وأب ستور المصادر الأساسية المعتمدة لتحميل تطبيقات الهواتف ‏الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، لكن هناك عديدا من متاجر التطبيقات ‏التابعة لجهات خارجية، التي تقدم مجموعة واسعة من التطبيقات التي قد لا يتاح بعضها في ‏المتاجر الرسمية، ومع أنها تعد وسيلة جيدة للحصول على التطبيقات، إلا أنها في الوقت ذاته تحمل ‏في طياتها عديدا من المخاطر التي يجب على المستخدمين إدراكها، قبل تحميل التطبيقات من مصدر ‏خارجي.

وتقدم متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك تلك ‏التي قد لا تكون متاحة في متاجر التطبيقات الرسمية، ومع ذلك، هناك أيضا مخاطر مرتبطة ‏باستخدام متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، مثل احتمال تنزيل برامج ضارة وتطبيقات ‏مقرصنة وعمليات احتيال، وهنا يجب على المستخدمين توخي الحذر عند تنزيل التطبيقات من ‏متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية والتنزيل فقط من مصادر موثوقة، لتجنب مخاطر ‏تنزيل تطبيقات الأندرويد من المصادر المجهولة.

تطبيقات المصادر الخارجية

يلجأ عديد من مستخدمي الهواتف الذكية إلى المتاجر البديلة، لما تقدمه من تطبيقات متنوعة، حيث ‏تقدم متاجر التطبيقات غير الرسمية مجموعة متنوعة من التطبيقات غير المتوافرة في متاجر ‏التطبيقات الرسمية، نظرا لإرشاداتها ولوائحها الصارمة، وإمكانية تنزيل تطبيقات مدفوعة بشكل ‏مجاني، حيث يوفر عديد من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية إصدارات مجانية من ‏التطبيقات المدفوعة، ما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى هذه التطبيقات دون أي تكلفة، كما ‏تمكنهم من تخطي القيود الجغرافية، فبعض التطبيقات لا تتوافر إلا في دولة أو منطقة محددة، ومن ‏خلال متاجر التطبيقات غير الرسمية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات من جميع أنحاء ‏العالم.‏

إلى جانب ذلك، لن يحتاج المستخدمون إلى التسجيل أو استخدام حساب مخصص، ما يوفر على ‏المستخدم إنشاء حساب أو تقديم معلومات شخصية، إلى جانب تحميل تطبيقات بإصدارات مترجمة ‏أو معدلة من التطبيقات الشائعة، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات إضافية، لكن قد ‏تحتوي هذه الإصدارات المعدلة على تعليمات برمجية ضارة يمكن استخدامها لأغراض انتهاك ‏الخصوصية.‏

مخاطر تحميل التطبيقات الخارجية

تتمثل أبرز المخاطر الرئيسة لاستخدام متاجر الطرف الثالث لتنزيل التطبيقات، في احتمالية وجود ‏برامج ضارة وفيروسات، حيث لا تتمتع هذه المتاجر بمستوى الأمان نفسه مثل متاجر التطبيقات ‏الرسمية والمعتمدة، ما يعني أنه قد يكون من الأسهل على المتسللين تحميل التطبيقات الضارة، ‏ويمكن أن تحتوي هذه التطبيقات على فيروسات أو برامج ضارة يمكنها سرقة المعلومات ‏الشخصية أو إتلاف جهاز المستخدم أو حتى السيطرة عليه، ومن المهم توخي الحذر عند تنزيل ‏التطبيقات من متاجر الجهات الخارجية والتنزيل فقط من مصادر موثوقة، إلى جانب خطر آخر ‏هو إمكانية وجود تطبيقات مقرصنة، التي تعد نسخا غير قانونية من التطبيقات المدفوعة التي ‏يتم تقديمها مجانا أو بسعر مخفض، فبينما قد يبدو للمستخدم أنه قد وفر تكلفة شراء أو الاشتراك في ‏التطبيق إلا أن تحميلها يؤدي إلى عواقب وخيمة على الجهاز.‏

ويمكن أيضا أن تكون متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية مصدرا لعمليات الاحتيال والنشاط ‏الاحتيالي، فقد ينشئ بعض مطوري التطبيقات تطبيقات مزيفة تدعي أنها تقدم خدمة أو منتجا معينا، ‏لكنها مصممة بالفعل لخداع المستخدمين لتقديم معلومات شخصية، أو الدفع مقابل خدمة غير ‏موجودة. فمن المهم توخي الحذر من تحميل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث، والاعتماد فقط ‏على تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية المعتمدة من قبل أنظمة التشغيل.‏