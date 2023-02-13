هل تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية يعد خطرا على المستخدمين؟

يمثل كل من متجري جوجل بلاي وأب ستور المصادر الأساسية المعتمدة لتحميل تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، لكن هناك عديدا من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية، التي تقدم مجموعة واسعة من التطبيقات التي قد لا يتاح بعضها في المتاجر الرسمية، ومع أنها تعد وسيلة جيدة للحصول على التطبيقات، إلا أنها في الوقت ذاته تحمل في طياتها عديدا من المخاطر التي يجب على المستخدمين إدراكها، قبل تحميل التطبيقات من مصدر خارجي.
وتقدم متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك تلك التي قد لا تكون متاحة في متاجر التطبيقات الرسمية، ومع ذلك، هناك أيضا مخاطر مرتبطة باستخدام متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، مثل احتمال تنزيل برامج ضارة وتطبيقات مقرصنة وعمليات احتيال، وهنا يجب على المستخدمين توخي الحذر عند تنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية والتنزيل فقط من مصادر موثوقة، لتجنب مخاطر تنزيل تطبيقات الأندرويد من المصادر المجهولة.
تطبيقات المصادر الخارجية
يلجأ عديد من مستخدمي الهواتف الذكية إلى المتاجر البديلة، لما تقدمه من تطبيقات متنوعة، حيث تقدم متاجر التطبيقات غير الرسمية مجموعة متنوعة من التطبيقات غير المتوافرة في متاجر التطبيقات الرسمية، نظرا لإرشاداتها ولوائحها الصارمة، وإمكانية تنزيل تطبيقات مدفوعة بشكل مجاني، حيث يوفر عديد من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية إصدارات مجانية من التطبيقات المدفوعة، ما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى هذه التطبيقات دون أي تكلفة، كما تمكنهم من تخطي القيود الجغرافية، فبعض التطبيقات لا تتوافر إلا في دولة أو منطقة محددة، ومن خلال متاجر التطبيقات غير الرسمية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات من جميع أنحاء العالم.
إلى جانب ذلك، لن يحتاج المستخدمون إلى التسجيل أو استخدام حساب مخصص، ما يوفر على المستخدم إنشاء حساب أو تقديم معلومات شخصية، إلى جانب تحميل تطبيقات بإصدارات مترجمة أو معدلة من التطبيقات الشائعة، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات إضافية، لكن قد تحتوي هذه الإصدارات المعدلة على تعليمات برمجية ضارة يمكن استخدامها لأغراض انتهاك الخصوصية.
مخاطر تحميل التطبيقات الخارجية
تتمثل أبرز المخاطر الرئيسة لاستخدام متاجر الطرف الثالث لتنزيل التطبيقات، في احتمالية وجود برامج ضارة وفيروسات، حيث لا تتمتع هذه المتاجر بمستوى الأمان نفسه مثل متاجر التطبيقات الرسمية والمعتمدة، ما يعني أنه قد يكون من الأسهل على المتسللين تحميل التطبيقات الضارة، ويمكن أن تحتوي هذه التطبيقات على فيروسات أو برامج ضارة يمكنها سرقة المعلومات الشخصية أو إتلاف جهاز المستخدم أو حتى السيطرة عليه، ومن المهم توخي الحذر عند تنزيل التطبيقات من متاجر الجهات الخارجية والتنزيل فقط من مصادر موثوقة، إلى جانب خطر آخر هو إمكانية وجود تطبيقات مقرصنة، التي تعد نسخا غير قانونية من التطبيقات المدفوعة التي يتم تقديمها مجانا أو بسعر مخفض، فبينما قد يبدو للمستخدم أنه قد وفر تكلفة شراء أو الاشتراك في التطبيق إلا أن تحميلها يؤدي إلى عواقب وخيمة على الجهاز.
ويمكن أيضا أن تكون متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية مصدرا لعمليات الاحتيال والنشاط الاحتيالي، فقد ينشئ بعض مطوري التطبيقات تطبيقات مزيفة تدعي أنها تقدم خدمة أو منتجا معينا، لكنها مصممة بالفعل لخداع المستخدمين لتقديم معلومات شخصية، أو الدفع مقابل خدمة غير موجودة. فمن المهم توخي الحذر من تحميل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث، والاعتماد فقط على تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية المعتمدة من قبل أنظمة التشغيل.
هل تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية يعد خطرا على المستخدمين؟
يمثل كل من متجري جوجل بلاي وأب ستور المصادر الأساسية المعتمدة لتحميل تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، لكن هناك عديدا من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية، التي تقدم مجموعة واسعة من التطبيقات التي قد لا يتاح بعضها في المتاجر الرسمية، ومع أنها تعد وسيلة جيدة للحصول على التطبيقات، إلا أنها في الوقت ذاته تحمل في طياتها عديدا من المخاطر التي يجب على المستخدمين إدراكها، قبل تحميل التطبيقات من مصدر خارجي.
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