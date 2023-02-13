الذهب يتراجع وسط تأهب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تأهب المستثمرين لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحرك استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حيال أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1854.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1842 بتوقيت جرينتش بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة لتسجل عند التسوية 1863.50 دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن تكلفة حيازته ترتفع عند رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يكون قد ارتفع 0.4 في المائة في يناير.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 في المائة، في حين تراجعت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير خلال الجلسة، وهو ما خفف الضغط عن أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 21.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1 في المائة إلى 954.32 دولار.

وزاد البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1569.53 دولار، بعد أن هبط مقتربا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات في وقت سابق من الجلسة.