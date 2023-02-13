ميرسك تقاضي إيفرجرين بسبب حادثة الجنوح في قناة السويس

قالت مجموعة ميرسك للشحن اليوم الاثنين إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة إيفرجرين المالكة والمشغلة لسفينة الحاويات إيفر جيفن التي عطلت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في عام 2021، وطالبت بتعويض عن التأخيرات التي تسببت فيها حادثة الجنوح.

ولم تكشف الشركة الدنمركية عن حجم التعويض المطلوب أو التوقيت الذي رفعت فيه الدعوى. ووردت الأنباء أولا في موقع شيبينج ووتش الإخباري الدنمركي المعني بقطاع الشحن.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "رفعت ميرسك دعوى على إيفرجرين المالكة والمسؤولة فنيا عن السفينة أمام المحكمة البحرية والتجارية العليا الدنمركية لأن ميرسك تكبدت خسائر بسبب إغلاق إيفر جيفن لقناة السويس".

وسدت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، المجرى الملاحي للقناة وسط رياح قوية لستة أيام في مارس 2021، مما أدى لتوقف حركة الملاحة في الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

والسفينة مستأجرة لشركة الشحن التايوانية إيفرجرين من شركة شوي كيسن اليابانية التي تمتلكها.

ولم يتسن الوصول إلى إيفرجرين للتعليق. وأحجمت شوي كيسن عن التعليق.