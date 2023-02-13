"ساما": الترخيص لشركة جديدة في نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة تمويل جديدة في نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر "فيول للتمويل"، وستساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة التي تحقق قيمة مضافة في قطاع التمويل، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الإلتزام بما يصدره البنك من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء.

وتتوافق هذه الخطوة مع دور البنك في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي السعي المستمر لدعم قطاع التمويل، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.