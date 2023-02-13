التزلج الشراعي في شاطئ "يام بيتش" .. تجربة استثنائية في مواجهة الأمواج

يوفر شاطئ "يام بيتش" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تجربة التزلج الشراعي وسط أجواء ساحرة وفعاليات مليئة بالحماس، حيث القدرة على التوازن ومواجهة الأمواج وركوبها باعتبارها تجربة مثيرة وممتعة.

ويعد التزلج الشراعي أحد أهم الأنشطة الحركية على الماء وركوب الأمواج، حيث يستخدم لوح التزلج الشراعي قوة الرياح مع طائرة ورقية كبيرة يمكن التحكم فيها ليتم دفعها عبر الماء، وتدار من خلال حصد طاقة الرياح باستخدام الشراع من أجل دفع وتحريك اللوح على سطح الماء وضبط لوح التزلج تبعا لاتجاه الريح من أجل تحريك اللوح بواسطة قوة الرياح.

ويمثل شاطئ يام بيتش إحدى أهم الوجهات في المدينة، ويفتح أبوابه للعائلات طيلة أيام الأسبوع ليستمتعوا بالأنشطة المتوفرة والاسترخاء على شواطئ البحر، كما يوفر لزواره العديد من الفعاليات الترفيهية والمغامرات المائية للكبار والصغار، وبالإمكان تجربة الدراجة المائية والاستمتاع مع أفراد عائلتك بقوارب التجديف إضافة إلى رحلات الغوص داخل أعماق البحر الأحمر.

ويحتضن جلسات عائلية خارجية ومطاعم محلية وعالمية، والمارينا التي تشمل قوارب التجديف والدراجات المائية العائمة، ومحمية لاجونا التي تتميز بأنشطتها الشيقة التي تضم شاطئ بيور للسباحة وأنشطة بحرية متنوعة كالغطس والدبابات البحرية، إضافة إلى مغامرات ركوب الخيل على الشاطئ، والدراجات النارية الرباعية، ومركبات الدفع الرباعي، والبيلسان التي منها شاطئ يام بيتش في تجربة فريدة ومميزة وسط أجواء ساحرة وفعاليات مليئة بالحماس.