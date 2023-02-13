الذهب ينخفض وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بصعود الدولار ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية غدا الثلاثاء التي قد تؤثر في خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لمستقبل أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1863.38 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة (06:53) بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1876.90 دولار.

ويعد الذهب أداة تحوط من التضخم لكن تكلفة حيازته ترتفع عند رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم بحسب "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة ما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحامت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أعلى مستوياتها منذ السادس من يناير كانون الثاني.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 21.93 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 943.76 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1544.14 دولار.