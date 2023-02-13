انخفاض الأسهم اليابانية مع تراجع شركات التكنولوجيا

أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا اليوم إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي في الجلسة الماضية بينما تأثرت معنويات المستثمرين بإعلان بعض الشركات توقعات قاتمة للأرباح.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.88 في المائة ليغلق عند 27427.32 نقطة بعدما هبط إلى 27266.94 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ 25 يناير . وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 في المائة إلى 1977.67 نقطة بحسب "رويترز".

وحد من خسائر المؤشر ارتفاع سهم هوندا موتور 4.54 في المائة بعدما أعلنت الشركة نموا أكبر من المتوقع بلغ 22 في المائة في أرباحها التشغيلية للربع الثالث.

