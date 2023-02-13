ارتفاع أرباح "معادن" 78% في 2022 إلى 9 مليارات ريال

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31-12-2022
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|40,277,122,289
|26,769,006,109
|50.46
|إجمالي الربح (الخسارة)
|16,248,951,457
|9,154,668,071
|77.49
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|13,536,808,429
|7,413,643,935
|82.59
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|9,319,047,152
|5,227,700,464
|78.26
|إجمالي الدخل الشامل
|9,429,942,121
|5,351,327,367
|76.22
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|45,069,189,616
|35,651,254,463
|26.42
|ربحية (خسارة) السهم
|3.79
|2.12
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
وأوصى مجلس إدارة شركة معادن إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة 50 في المائة وذلك عن طريق منح أسهم مجانية من خلال رسملة 12,305,911,460 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكه المساهمون.
|رأس المال قبل الزيادة
|24,611,822,920
|رأس المال بعد الزيادة
|36,917,734,380
|نسبة الزيادة في رأس المال
|% 50
|عدد الأسهم قبل الزيادة
|2461182292
|عدد الأسهم بعد الزيادة
|3691773438
|أسباب الزيادة
|تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.
|عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم
|منح سهم واحد لكل سهمين
|طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي ستستخدم في إصدار الرسملة
|ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 12,305,911,460 ريال سعودي.
وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:
• ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات ماعدا الذهب.
• ارتفاع الكميات المباعة لجميع المنتجات ما عدا الألومينا والألومنيوم الأساسي والذهب.
• ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 5,7 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع.
• ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى، بالصافي بمقدار 3,8 مرة بسبب دخل من مطالبات التأمين لمرة واحدة بمبلغ 195 مليون ريال سعودي مقابل حريق محدود في مصنع الأمونيا التابع لشركة معادن للفوسفات والذي وقع خلال الربع الثاني من العام 2021.
كما أعلنت بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022 وقد تمت التوصية بناء على حاجة الشركة لاستكمال تمويل خطة النمو الاستراتيجي والمشاريع المشتركة. وسيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022 للجمعية العامة للتصويت عليها.
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