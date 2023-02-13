ارتفاع أرباح "معادن" 78% في 2022 إلى 9 مليارات ريال

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31-12-2022

بند العام الحالي العام الماضي التغير% المبيعات/الإيرادات 40,277,122,289 26,769,006,109 50.46 إجمالي الربح (الخسارة) 16,248,951,457 9,154,668,071 77.49 الربح (الخسارة) التشغيلي 13,536,808,429 7,413,643,935 82.59 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 9,319,047,152 5,227,700,464 78.26 إجمالي الدخل الشامل 9,429,942,121 5,351,327,367 76.22 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 45,069,189,616 35,651,254,463 26.42 ربحية (خسارة) السهم 3.79 2.12 جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

وأوصى مجلس إدارة شركة معادن إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة 50 في المائة وذلك عن طريق منح أسهم مجانية من خلال رسملة 12,305,911,460 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكه المساهمون.

رأس المال قبل الزيادة 24,611,822,920 رأس المال بعد الزيادة 36,917,734,380 نسبة الزيادة في رأس المال % 50 عدد الأسهم قبل الزيادة 2461182292 عدد الأسهم بعد الزيادة 3691773438 أسباب الزيادة تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية. عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم منح سهم واحد لكل سهمين طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي ستستخدم في إصدار الرسملة ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 12,305,911,460 ريال سعودي.

وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

• ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات ماعدا الذهب.

• ارتفاع الكميات المباعة لجميع المنتجات ما عدا الألومينا والألومنيوم الأساسي والذهب.

• ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 5,7 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع.

• ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى، بالصافي بمقدار 3,8 مرة بسبب دخل من مطالبات التأمين لمرة واحدة بمبلغ 195 مليون ريال سعودي مقابل حريق محدود في مصنع الأمونيا التابع لشركة معادن للفوسفات والذي وقع خلال الربع الثاني من العام 2021.

كما أعلنت بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022 وقد تمت التوصية بناء على حاجة الشركة لاستكمال تمويل خطة النمو الاستراتيجي والمشاريع المشتركة. وسيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022 للجمعية العامة للتصويت عليها.