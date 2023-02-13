الدولار يقترب من أعلى مستوى في 5 أسابيع والين يهبط

ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام العملات الرئيسة الأخرى اليوم إذ زاد المستثمرون من رهاناتهم على أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" تشديد السياسة النقدية لفترة أطول بينما يترقبون تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدوره غدا الثلاثاء.

وهوى الين وسط توقعات بأن تعين الحكومة اليابانية مسؤولا يدعم السياسة النقدية الحالية محافظا جديدا للبنك المركزي غدا بحسب "رويترز".

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع هبوط الأسهم الآسيوية وسط مخاوف أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لإبطاء النمو. وكذلك هبط الجنيه الاسترليني.

وارتفع مؤشر الدولار 0.068 في المائة إلى 103.65 ليظل قريبا من مستوى الثلاثاء الماضي المرتفع البالغ 103.96 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير.

وصعدت العملة الأمريكية 0.6 في المائة إلى 132.20 ين.

وخسر اليورو 0.09 في المائة مسجلا 1.06685 دولار بعدما لامس في وقت سابق مستوى 1.0656 للمرة الأولى منذ التاسع من يناير . وجرى تداول الاسترليني في أحدث معاملات عند 1.20475 دولار منخفضا 0.1 في المائة خلال اليوم.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.09 في المائة إلى 0.6912 دولار وانخفض الدولار النوزيلندي 0.11 في المائة إلى 0.6304 دولار.