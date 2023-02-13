أكثر من 33 ألف قتيل في زلزال تركيا وسورية

دخلت قافلة أممية جديدة إلى سورية من تركيا محملة مساعدات يحتاج إليها بشدة الضحايا السوريون للزلزال الذي ضرب البلدين وأوقع أكثر من 33 ألف قتيل، في حصيلة قد "تتضاعف" وفقا للأمم المتحدة التي حذرت من إخفاق في إيصال المساعدات إلى الأراضي السورية.

وتنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سورية عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.

وبحسب آخر التقارير الرسمية، أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات عن 29 ألفا و605 قتلى على الأقل في جنوب تركيا، وعن 3574 قتيلا في سورية.

وأكدت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية في تركيا مشاركة نحو 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف مسعف أجنبي. كذلك ينتشر أكثر من 25 ألف جندي تركي في المناطق المتضررة بحسب "الفرنسية".