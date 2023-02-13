ارتفاع أرباح "الرياض " 16.5% في 2022 إلى 7 مليارات ريال

أعلن بنك الرياض النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير%
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|12,907,561
|9,108,106
|41.72
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|10,052,445
|8,293,173
|21.21
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|13,599,366
|11,567,841
|17.56
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|7,828,436
|6,718,060
|16.53
|صافي الربح (الخسارة)
|7,019,322
|6,025,379
|16.5
|إجمالي الدخل الشامل
|5,487,126
|5,944,673
|-7.7
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة)
|49,602,224
|47,299,771
|4.87
|الموجودات
|359,652,857
|325,735,818
|10.41
|الاستثمارات
|52,196,120
|58,637,186
|-10.98
|محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)
|242,364,947
|217,290,235
|11.54
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|4,410,177
|3,964,599
|11.24
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|1,280,515
|852,684
|50.17
|ودائع العملاء
|240,007,085
|211,678,297
|13.38
|ربحية (خسارة) السهم
|2.32
|2.01
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|ارتفع صافي الدخل بنسبة 16.5 في المائة ويرجع ذلك بشكل رئيس لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.
ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيس لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ، و توزيعات الأرباح .
ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيس لارتفاع صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، وصافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها.
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