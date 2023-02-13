ارتفاع أرباح "الرياض " 16.5% في 2022 إلى 7 مليارات ريال

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيس لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ، و توزيعات الأرباح .

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيس لارتفاع صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، وصافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها.