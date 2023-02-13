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ارتفاع أرباح "الرياض " 16.5% في 2022 إلى 7 مليارات ريال

ارتفاع أرباح "الرياض " 16.5% في 2022 إلى 7 مليارات ريال

الاقتصادية من الرياض

أعلن بنك الرياض النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31

 

 

 

بند العام الحالي العام الماضي التغير%
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات 12,907,561 9,108,106 41.72
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 10,052,445 8,293,173 21.21
إجمالي ربح (خسارة) العمليات 13,599,366 11,567,841 17.56
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 7,828,436 6,718,060 16.53
صافي الربح (الخسارة) 7,019,322 6,025,379 16.5
إجمالي الدخل الشامل 5,487,126 5,944,673 -7.7
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) 49,602,224 47,299,771 4.87
الموجودات 359,652,857 325,735,818 10.41
الاستثمارات 52,196,120 58,637,186 -10.98
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 242,364,947 217,290,235 11.54
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 4,410,177 3,964,599 11.24
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 1,280,515 852,684 50.17
ودائع العملاء 240,007,085 211,678,297 13.38
ربحية (خسارة) السهم 2.32 2.01
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي


 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع  في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 16.5 في المائة ويرجع ذلك بشكل رئيس لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

 

 

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيس لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ، و توزيعات الأرباح .

 

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيس لارتفاع صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، وصافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها.
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