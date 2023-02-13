"ميدغلف": خسائر محتملة تتجاوز 10% من صافي أصول الشركة وتأثير محتمل في الملاءة المالية

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" أنه خلال تحليل الإدارة التنفيذية والفريق الأكتواري لوضع الشركة المالي غير المراجع للربع الرابع للعام المالي المنصرم، تبين احتمالية تكبد الشركة لخسائر تزيد عن 10 في المائة من صافي أصولها وفقا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة، الذي قد يؤثر أيضا – في حال تحققه – بشكل سلبي في الملاءة المالية للشركة وفقا للوائح البنك المركزي السعودي "ساما" .

ولا تزال الشركة تراجع معلوماتها المالية داخليا ومن قبل مستشارين ومدققين خارجيين. وتتواصل الشركة أيضا مع البنك المركزي لتقييم أثر أي انخفاض محتمل لملاءتها المالية على أنشطتها، وتدرس أيضا الإجراءات اللازمة التي قد تكون مطلوبة للوفاء بأي التزامات ذات علاقة من قبل البنك المركزي.

وستذكر تفاصيل الأثر المالي عند الإفصاح عن القوائم المالية المراجعة للعام المالي 2022 التي ستنشر بعد مراجعتها والموافقة عليها على موقع تداول السعودية وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتؤكد الشركة أنها ستعلن عن كافة التطورات الجوهرية في حينه.