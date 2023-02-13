تراجع أسعار النفط وسط مخاوف تتعلق بالطلب

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها 2 في المائة في الجلسة السابقة مع تجاهل المستثمرين لتأثير قرار روسيا خفض الإنتاج والتركيز بدلا من ذلك على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير والناجمة عن صيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 85.70 دولار للبرميل بحلول الساعة (01:53) بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.2 في المائة يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.04 دولار للبرميل بانخفاض 68 سنتا أو 0.9 في المائة بعد ارتفاعه 2.1 في المائة في الجلسة السابقة بحسب "رويترز".