منتدى الابتكار الاجتماعي .. 200 متحدث لتشجيع المبادرات المجتمعية

تنطلق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض الأربعاء المقبل، برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، وشراكة استراتيجية من "الاقتصادية"، بمشاركة أكثر من 200 متحدث محلي وعربي ودولي.

وقال الدكتور فهد الحارثي رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات ورئيس منتدى الابتكار الاجتماعي، إن المنتدى الذي يستمر يومين، يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي ودعم وتشجيع المبادرات والمشاريع التي تسعى إلى خدمة المجتمع.

وأوضح الحارثي لـ"الاقتصادية" على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن المنتدى في الرياض البارحة، أن الاهتمام بالابتكار الاجتماعي يتوافق مع رؤية المملكة، وأن الهدف الرئيس هو تطوير الإنسان.

وأشار إلى أن أجندة المنتدى تتضمن عددا من الجلسات والمحاضرات وورش العمل يشارك فيها خبراء ومختصون في مجال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية من السعودية والوطن العربي والعالم، إضافة إلى إعلان وتكريم الفائزين بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي لـ2023.

وأضاف "تستضيف جلسات المنتدى أكثر من 200 متحدث محلي وعربي ودولي من: السعودية، الأردن، الكويت، الإمارات، لبنان، فيتنام، جنوب إفريقيا، الدنمارك، السويد، بريطانيا، أمريكا، هولندا، وإيطاليا، وذلك في أكثر من 20 جلسة وفعالية مرافقة، وأكثر من 20 محاضرة وورشة عمل".

ولفت إلى أن الجلسات تناقش آخر التحديثات في مجال الابتكار الاجتماعي، ودوره في المجال التعليمي وعلاقته بالشباب، وتأثيره في البيئة والرقمنة، وتناقش أيضا تعزيز الإبداع والابتكار في البيئات المختلفة، وتحديات الابتكار الاجتماعي والاستدامة، وجودة الحياة وتنمية الأسر الأقل دخلا، والقيم في الابتكار الاجتماعي، إضافة إلى نقاش موضوع دعم الابتكار الاجتماعي في سياق رؤية 2030، ودور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الابتكار الاجتماعي.

وأكد أن منتدى الابتكار الاجتماعي يقام سنويا، ويجمع قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم، للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار، ويسعى إلى تحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية، وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات، وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال الإقليمين والعالميين دعما لريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق مفهوم الإبداع الاجتماعي.

وبين الحارثي أن الفعاليات يقدمها ‏نخبة من المتخصصين في الابتكار الاجتماعي من منسوبي القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الربحية ومالكي المبادرات الاجتماعية والتنموية، وتسلط الضوء أيضا على موضوعات الملكية الفكرية، والقيادة الدمجية العالمية، وريادة الأعمال.

وفيما يتصل بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي، التي أطلقها المنتدى، قال: "تعد الجائزة الأولى في المجال على مستوى المملكة والوطن العربي، وستمنح للفائزين في يوم الافتتاح وعددهم خمسة فائزين، كما سيتم تكريم بعض المبادرات والمشاريع الابتكارية التي أوجدت حلولا ناجعة لعدد من التحديات الاجتماعية".