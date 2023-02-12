رغم اليأس .. إنقاذ طفلة وسيدة تبلغ 64 عاما في تركيا

بعد مرور أكثر من 150 ساعة من الزلزال المدمر، نجح منقذون في تركيا في انتشال موزيين أوفكيلي وهي سيدة تبلغ من العمر 64 عاما بعد أن ظلت محاصرة تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بمدينة هاتاي.

نُقلت موزيين إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة، وسط تصفيق وهتافات ممن تواجدوا في مكان الحدث، وبعد أيام من الانتظار اليائس من عائلتها.

وفي هاتاي أيضا، أظهرت لقطات نشرتها وزارة الصحة التركية إخراج منقذين لفتاة صغيرة من تحت الركام، وحملوها على محفة وسط أنقاض المباني المنهارة.

الزلزال الذي صنف كسابع أكثر كارثة طبيعية تتسبب في قتلى هذا القرن، يقترب عدد ضحاياه من 31 ألف قتيل سقطوا في زلزال في إيران المجاورة في 2003. إذ تسبب في مقتل أكثر من24617 في تركيا وما يزيد عن 3500 في سوريا، التي لم يتم فيها تحديث الحصيلة منذ يوم الجمعة. وقالت تركيا إن هناك نحو 80 ألف مصاب في المستشفيات وأكثر من مليون في ملاجئ مؤقتة بسبب الكارثة، وبسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، يخشى الناجون من الإصابة بالأمراض.