موسكو: واشنطن اعترفت بتدبير تفجير "نورد ستريم"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المسؤولين الأمريكيين يعترفون أساسًا في تصريحاتهم بأن انفجارات "نورد ستريم" هي من عملهم ويتحدثون عنها بسرور.

وأضاف لافروف في مقابلة نشرها اليوم على موقع وزارة الخارجية الروسية ونقلتها وكالة سبوتنيك: "في الواقع، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأن الانفجارات التي حدثت في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 كانت من عملهم، والآن يتحدثون عنها بسرور".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق، أن روسيا تحدثت مرارا عن تورط الولايات المتحدة ودول الناتو، في تفجيرات نورد ستريم، مشيرة إلى أنه يتعين حاليا على البيت الأبيض التعليق على ذلك، في إشارة إلى التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، بشأن التفجيرات.

وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحاصل على جائزة بوليتزر الأدبية، كشف يوم الأربعاء، عن قيام غواصين أمريكيين بزرع متفجرات تحت أنابيب خطوط "نورد ستريم"، خلال مناورات "بالتوبس" التي أجراها حلف شمال الأطلسي "الناتو" صيف العام 2022، والتي قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

وقال هيرش في تقريره، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخذ قرارا نهائيا بتخريب "نورد ستريم" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي.

وردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عليه، أن واشنطن لا علاقة لها بالتفجيرات التي طالت خطوط نورد ستريم، العام الماضي.