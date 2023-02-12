38.5 مليار دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات صحية في الشرق الأوسط .. 87 % للسعودية

سيطرت الشركات الخليجية على قائمة أكبر عشر شركات خدمات صحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية، حيث جاءت القائمة كاملة من نصيب الشركات الخليجية، ست منها سعودية، وشركتان إماراتيتان وشركة من الكويت وأخرى من قطر.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للبورصات والشركات، فإن القيمة السوقية للشركات العشر بلغت 38.5 مليار دولار، 87 في المائة منها للشركات السعودية بـ33.3 مليار دولار، و11 في المائة إماراتية بـ4.3 مليار، و1 في المائة لكل من الكويت وقطر.

وتصدرت القائمة مجموعة سليمان الحبيب (السعودية) بقيمة سوقية 21.1 مليار دولار، تشكل 55 في المائة من القيمة الإجمالية للشركات العشر، ثم شركة المواساة (السعودية) بقيمة خمسة مليارات دولار (13 في المائة من الإجمالي).

ثالثا شركة دله الصحية (السعودية) بقيمة 3.8 مليار دولار (10 في المائة من الإجمالي)، ثم برجيل القابضة (الإمارات) بقيمة 3.1 مليار دولار (8 في المائة من الإجمالي)، خامسا شركة الحمادي (السعودية) بقيمة ملياري دولار (5 في المائة من الإجمالي).

في الترتيب السادس جاءت شركة أستر دي إم للرعاية الصحية ومقرها الإمارات، لكنها مدرجة في السوق الهندية، وقيمتها السوقية 1.3 مليار دولار، ثم شركة رعاية (السعودية) بقيمة 908 ملايين دولار، وشركة السعودي الألماني (السعودية) بقيمة 669 مليون دولار.

وحلت تاسعا المجموعة للرعاية الطبية (قطر) بقيمة 455 مليون دولار، وعاشرا عيادة الميدان (الكويت) بقيمة سوقية 455 مليون دولار.



وحدة التقارير الاقتصادية