الاستخبارات البريطانية: روسيا تسجل أكبر خسائر بين جنودها منذ بداية الحرب .. 800 قتيل يوميا

من المرجح أن تكون روسيا قد سجلت خلال الأيام الماضية أكبر خسائر بين جنودها منذ الأسبوع الأول للحرب ضد أوكرانيا، بحسب ما ورد في أحدث تحليل استخباراتي بريطاني. وكتبت وزارة الدفاع البريطانية على موقع "تويتر" اليوم الأحد، نقلا عن الأرقام اليومية الصادرة عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية: "من المحتمل أن تكون روسيا قد تكبدت خلال الأسبوعين الماضيين، أكبر معدل للخسائر البشرية منذ الأسبوع الأول لغزو أوكرانيا". وعلى الرغم من أن لندن لم تتمكن من التحقق من الأرقام، إلا أنه "من المرجح أن تكون الاتجاهات التي توضحها البيانات دقيقة"، بحسب ما كتبته الوزارة على تويتر في آخر تحديث استخباراتي لها. وكتبت الوزارة أن المتوسط خلال الأيام السبعة الماضية جاء بواقع 824 قتيلا في اليوم، أي أكثر من أربعة أضعاف المعدل الذي تم تسجيله في شهري يونيو ويوليو، مضيفة أن "أوكرانيا مازالت تعاني من معدل استنزاف كبير".

وكتبت الوزارة أن أسباب زيادة معدل القتلى تتضمن على الأرجح "نقص الجنود المدربين والتنسيق والموارد عبر الجبهة"، مشيرة إلى فشل روسيا في السيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية على سبيل المثال.