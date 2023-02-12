صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30 % من أسهم "تبريد السعودية"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم اكتمال صفقة الاستحواذ على 30 في المائة من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية الرائدة في تقديم خدمات تبريد المناطق والتي تعمل على تطوير برامج تبريد مستدامة لعدد من أكبر المشاريع في المملكة، حيث سيساهم هذا الاستثمار في تعزيز جهود الصندوق لتطوير قطاع المرافق الخدمية والصناعات منخفضة الكربون محلياً.

وتعمل "تبريد السعودية" على توفير حلول تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة إلى جانب تقديم حلول بديلة عن تكييف الهواء التقليدي وذلك عبر محطات تبريد مركزية متطورة. وتمتاز أنظمة تبريد المناطق بكونها أحد أكثر الحلول كفاءة في استخدام الطاقة وذلك لقدرتها الكبيرة على الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، الأمر الذي يمكنها من الحد الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري. وتعمل حاليا في تنفيذ وإدارة مشاريع لمحطات التبريد المركزي بقدرة إجمالية تصل إلى 779.000 طن تبريد مع كبرى الشركات والجهات الاستراتيجية في المملكة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عددا من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030.