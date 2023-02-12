غدا .. القصبي والحقيل يتناولان أبرز المستجدات وتسهيلات القروض السكنية والحالات المطرية

يعقد مساء غد الاثنين، المؤتمر الإعلامي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وسيستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات وما تحقق من إنجازات، فيما يتناول وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المعروض العقاري وتسهيلات القروض السكنية وتحسين المشهد الحضري والحالات المطرية، وغيرها من الملفات ذات العلاقة.

كما سيجيب الوزيران على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الذي سينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.