ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في السعودية 0.91 % خلال 2021

ارتفع احتياطي الغاز الطبيعي في السعودية لعام 2021 بنسبة 0.91 في المائة عما كان عليه في 2020، حيث بلغ 8,293 مليون طن مكافئ نفط (ط.م.ن) وهو ما يعادل 329,081 مليار قدم مكعب. كما بلغت كمية الإنتاج للغاز الطبيعي 126 مليون ط.م.ن وهو مايعادل 4,928 مليار قدم مكعب مرتفعا بنسبة 2.94 في المائة عما كان عليه في 2020.

كما ارتفع احتياطي النفط الخام لعام 2021 بنسبة 0.04 في المائة مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 37,065 مليون ط.م.ن وهو ما يعادل 267,192 مليون برميل بينما انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 1.23 في المائة حيث بلغ 462.01 مليون ط.م.ن وهو مايعادل 3,331 مليون برميل. كما انخفضت صادرات النفط الخام في المملكة بنسبة 6.11 في المائة حيث بلغت كمية الصادرات 315.31 مليون ط.م.ن وهو ما يعادل 2,273 مليون برميل مقارنة بعام 2020.