"أسواق العثيم" توزع 247.5 مليون ريال أرباحا عن الربع الرابع .. 2.75 ريال للسهم

أعلنت شركة "أسواق عبد الله العثيم" موافقة مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2022.
|إجمالي المبلغ الموزع
|247,500,000
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|90,000,000
|حصة السهم من التوزيع
|2.75
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 27.5
|تاريخ الأحقية
|تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 16/02/2023 والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
|تاريخ التوزيع
|02/03/2023
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