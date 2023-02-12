إطلاق ناقل وطني ينافس كبرى شركات الطيران العالمية خلال 2023

استعرض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ملامح من إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2022، ومن بينها إعلان المخطط الرئيس لمطار الملك سلمان الدولي لخدمة 100 مليون مسافر سنويا، ونقل ملكية 25 مطارا لشركة مطارات القابضة، وافتتاح صالتي "3 و4" في مطار الملك خالد الدولي.

وتطرق إلى بعض مشاريع وخطط الهيئة لعام 2023، من بينها إطلاق ناقل وطني جديد لمنافسة كبريات شركات الطيران في العالم، وتحسين البنية التحتية لقطاع الطيران المدني السعودي، وتطوير المطارات الجديدة، لدعم المشاريع الضخمة كجزء من رؤية المملكة 2030، منوها بأهمية العمل معا لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، بوصفها من أهم أولويات قطاع الطيران المدني في المملكة.

جاء ذلك خلال منتدى القادة للسلامة، الذي نظمته الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أخيرا، بحضور عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة، ورائد بن حسن الإدريسي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال السلامة والخدمات الأرضية في المطارات السعودية، وممثل عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، وذلك بفندق موفنبيك في الرياض. وناقش المنتدى الذي يمثل فرصة لاجتماع المختصين، آخر المستجدات فيما يتعلق بنظم وإجراءات السلامة في مناولة الطائرات والخدمات الأرضية، وكذلك النتائج الإيجابية المكتسبة من لوائح سلامة الطيران الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني GACA - 68 - 151.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، أهمية التقاء المختصين في قطاعات الطيران والسلامة وخدمات المطارات بشكل مستمر للتقييم والمتابعة، والاطلاع على كل جديد بما يسهم في تعزيز الجهود الميدانية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وتضمنت فعاليات المنتدى، عديدا من المحاضرات وأوراق العمل المقدمة من الخبراء والمختصين في الهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، إضافة إلى مناقشات بين القطاعات المختلفة مع تقديم عرض مرئي عن التعاون المشترك في مجال السلامة بين الهيئة العامة للطيران المدني، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، إلى جانب تناول موضوعات عدة تتعلق بنظم وإجراءات السلامة، وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي بعد التعافي من آثار تداعيات كوفيد - 19، خلال الأعوام الماضية.