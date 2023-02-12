99.9 مليار ريال واردات السعودية من المنتجات الغذائية في 11 شهرا .. ارتفعت 14.2 %

سجلت واردات السعودية من المواد والمنتجات الغذائية منذ مطلع 2022 حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، ارتفاعا بـ14.2 في المائة بما يعادل 12.4 مليار ريال، لتبلغ 99.9 مليار ريال، مقابل 87.5 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وحسب إحصائية الهيئة العامة للإحصاء، اطلعت "الاقتصادية" على بياناتها، فإن كمية واردات المملكة من المواد والمنتجات الغذائية التي تشمل الحيوانية والزراعية في الفترة نفسها من 2022 بلغت نحو 25.980 ألف طن، نصيب الحبوب منها 45 في المائة بنحو 11.569 ألف طن، و6.2 في المائة نصيب الأسماك والألبان ومنتجاتها واللحوم بنحو 1.6 طن.

وتنوعت واردات المملكة من المنتجات والمواد الغذائية في 2022، ما بين حيوانات حية بقيمة ثلاثة مليارات ريال، بينما اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل بلغت 9.4 مليار ريال، والأسماك والقشريات وغيرهما من اللافقريات المائية 1.5 مليار ريال، في حين الألبان ومنتجاتها وبيض الطيور والعسل الطبيعي ومنتجات أخرى بلغت قيمتها 8.6 مليار ريال.

بينما الفواكه والثمار الصالحة للأكل، وقشور الحمضيات وقشور البطيخ أو الشمام، بلغت 6.6 مليار ريال، والشاي والبن والتوابل الأخرى 4.1 مليار ريال، والشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية 6.3 مليار، ومحضرات اللحوم والأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية 1.9 مليار، والسكر والمصنوعات السكرية 4.1 مليار، والكاكاو ومحضراته ملياري ريال، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب والفطائر ستة مليارات.

وبلغت كمية صادرات المملكة من المواد والمنتجات الغذائية خلال الـ11 شهرا من 2022، نحو 16.5 ألف طن، مقابل 15.6 ألف طن في 2021 بزيادة بلغت 6.1 في المائة. وشكلت صادرات المملكة من الألبان ومنتجاتها 19.6 في المائة من الإجمالي بنحو 682 طنا في 2022، مقابل 757 طنا في 2021.