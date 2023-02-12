نيجيريا .. فوضى مالية تحشد المواطنين أمام البنوك وسط نقص المواد الغذائية

يعاني السكان في نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا، من نقص في كثير من المواد الغذائية، وفوضى مالية تدفع المواطنين إلى الاحتشاد أمام البنوك لصرف الحد الأقصى المسموح به من النقد.

وما أن يبدأ النهار حتى يتجمع حشد من العملاء أمام مصرف "فيرست بنك" في مدينة كانو شمال نيجيريا، لسحب الحد الأقصى المسموح به، وهو عشرة آلاف نايرا (20 يورو) لكل فرد.

فروع المصارف في المدينة محاصرة منذ الفجر من قبل حشود تحتاج إلى سيولة تصبح نادرة منذ أن أعلنت السلطات استبدال الأوراق النقدية بجيل جديد من القطع النقدية، وفقا لـ"الفرنسية".

وفي مفترق الطرق التجاري الكبير في شمال نيجيريا تطوق مئات السيارات والدراجات النارية وسيارات الأجرة محطات الوقود أيضا منذ بداية الصباح على أمل حل مشكلة أخرى، هي نقص الوقود.

وقبل أسبوعين من الانتخابات التي ستجرى في 25 شباط (فبراير) لاختيار رئيس خلفا لمحمد بخاري، ويرجح أن تشهد منافسة حادة، يؤثر النقص في كثير من المواد على أكبر اقتصاد في إفريقيا، ويزيد الغضب الشعبي، ويطغى على الحملة الانتخابية. وفي أحد الطوابير الطويلة أمام المصارف في كانو، ينتظر محمد علي دانازومي منذ أكثر من ساعة، بعد أن فشل في سحب أي مبلغ في اليوم السابق.

وقال بعد أن حصل على بطاقة انتظار "أحمل الرقم 290، ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟"، يجب أن يتغير ذلك، يجب أن يتغير فعلا". ويتواجه الحزبان الرئيسان بشأن نقص المواد، ويتهم حزب الشعب الديمقراطي منافسه الرئيس، حزب الرئيس "مؤتمر كل التقدميين" بتسريع تغيير العملة لتجفيف الموارد المالية لمنافسيه قبل الاقتراع ولشراء أصوات.

من جهته، يتهم حزب الرئيس غريمه حزب الشعب الديمقراطي بمفاقمة النقص لتشويه صورة السلطة الحالية.

وبرر مسؤولون حكوميون قرار استبدال الأوراق النقدية القديمة من فئات ألف و500 ومئتي نايرا بضرورة تجنب التزوير وإعادة توجيه الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي إلى البنوك.

وطلب الرئيس بخاري الذي يفترض أن يغادر السلطة بعد ولايتين، الأسبوع الماضي من النيجيريين منحه سبعة أيام لإنهاء النقص في المواد الناجم برأيه عن خدمات غير فعالة في توزيع الأوراق النقدية الجديدة وإفراط البعض في جمعها.

وقد حذره مسؤولون تنفيذيون في حزبه من أن الوضع قد يضر بالمعسكر الحاكم خلال الانتخابات. فعدد كبير من النيجيريين يواجهون غيابا كبيرا للأمن وتضخما متسارعا. وشكل النقص في السيولة والوقود كارثة إضافية.

ويستفيد التجار من ذلك مثل الباعة الجائلين الذين يبيعون نقودا يدفعونها عن طريق بطاقات مصرفية مقابل عمولة كبيرة تبلغ ألفا أو حتى خمسة آلاف نايرا، كما يوضح عدد من سكان لاجوس وكانو. لكن الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها نفد صبرهم، مثل الميكانيكي سايو آدي الذي أمضى الليل في كانو وهو ينتظر في سيارته أمام محطة وقود. وقال، "لم يعد هناك نقود لا يمكنك الحصول على مزيد من أجهزة الصراف الآلي ومحطات البطاقات المصرفية المتنقلة لا تعمل هنا".

وقال داودا يوسف الموظف الحكومي في أحد المصارف، "لا نعرف لماذا نتعامل هكذا، نحن مقبلون على انتخابات ويريدوننا أن نصوت؟ لكن انظروا إلى ما يحدث!"، ومع أنها دولة كبيرة منتجة للنفط، ما زالت نيجيريا تستورد الوقود وتعاني باستمرار نقصا.



