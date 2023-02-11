بصفقة بيع مخطط سكني في الدرعية .. نمو النشاط العقاري 6 %‏

ساهم تنفيذ صفقة بيع مخطط أرض سكني في الدرعية بنحو 549 مليون ريال في تحسن النشاط العقاري بنسبة 6.0 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.3 مليار ريال، ودفعت تلك الصفقة العقارية الكبيرة على مساحة إجمالية للمخطط ناهزت 157.3 ألف متر مربع على طريق صلبوخ، نحو نمو قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني 24.7 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند 2.1 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الماضي، وشكلت قيمة تلك الصفقة العقارية نحو 26.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني.
في المقابل، تراجع النشاط الأسبوعي للقطاع التجاري للأسبوع الثاني على التوالي 19.1 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية عند 0.8 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الماضي، كما تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي 8.9 في المائة، واستقر إجمالي صفقات القطاعين عند 381 مليون ريال مع نهاية الأسبوع الماضي. كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 7.0 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 ألف صفقة، وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة بلغت 5.6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من 3.6 ألف عقار مبيع، وانخفض أيضا إجمالي مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 55.5 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 22.5 مليون متر مربع.
على جانب آخر من المتغيرات ذات التأثير على النشاط العقاري، سجل إجمالي مبيعات شركات الأسمنت المحلية "17 شركة" انخفاضا شهريا للشهر الثالث على التوالي بنسبة 2.7 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، مقارنة بانخفاضها الشهري خلال كانون الأول (ديسمبر) 2022 البالغ 3.2 في المائة، واستقر إجمالي المبيعات الشهرية عند 4.5 مليون طن، مقارنة بأكثر من 4.6 مليون طن خلال الشهر الأسبق، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة. كما سجلت انخفاضا سنويا للشهر الثاني على التوالي بنسبة وصلت إلى 8.2 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) 2023، مقارنة بإجمالي المبيعات الشهرية خلال الشهر نفسه من العام الماضي، التي كانت قد بلغت 4.9 مليون طن. وجاء الأثر الأكبر للانخفاض السنوي في إجمالي مبيعات شركات الأسمنت المحلية من تراجع مبيعاتها المحلية للشهر الثالث على التوالي بمعدل سنوي تجاوز 11.4 في المائة "أدنى من 4.3 مليون طن"، بينما سجلت مبيعاتها المخصصة للتصدير ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 237.5 في المائة "216 مليون طن".
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي 6.0 في المائة، ووصل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية إلى نحو 3.3 مليار ريال، مدفوعا بتنفيذ بيع مخطط أرض سكني في الدرعية على طريق صلبوخ بقيمة إجمالية ناهزت 549.0 مليون ريال "16.8 في المائة من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات السوق العقارية"، على مساحة إجمالية ناهزت 157.3 ألف متر مربع "متوسط 3490 ريالا للمتر المربع"، وهو ما دفع بقوة أكبر القطاع السكني إلى ارتفاع نشاطه الأسبوعي بنسبة قياسية وصلت إلى 24.7 في المائة، قفزت بإجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 2.1 مليار ريال "63.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، ويعد أعلى مستوى أسبوعي لها منذ مطلع العام الجاري، مدفوعا بإجمالي قيمة صفقات القطاع بزخم تلك الصفقة العقارية الكبيرة، التي شكلت نحو 26.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع خلال الأسبوع الماضي.
في المقابل، استمرت قيمة صفقات القطاع التجاري في التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 19.1 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 0.8 مليار ريال "24.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل انخفاضا أسبوعيا 8.9 في المائة، واستقر على أثره إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية الأسبوع عند مستوى 381 مليون ريال "11.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 7.0 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 ألف صفقة، وشمل الانخفاض في عدد الصفقات كلا من القطاعين السكني بنسبة انخفاض بلغت 8.4 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض بلغت 16.5 في المائة، مقابل ارتفاع عدد الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة بلغت 10.2 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة بلغت 5.6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من 3.6 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض في عدد العقارات المبيعة كلا من القطاعين السكني بانخفاض مبيعاته الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي 7.8 في المائة، والقطاع التجاري بانخفاض مبيعاته الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي 9.6 في المائة، بينما سجل حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بنسبة بلغت 10.2 في المائة.
وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، سجل انخفاضا قياسيا بنسبة بلغت 55.5 في المائة، واستقر الإجمالي عند مستوى 22.5 مليون متر مربع، متأثرا بالانخفاض القياسي لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي، الذي وصلت نسبته إلى 60.3 في المائة، إضافة إلى انخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 17.3 في المائة، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي 25.8 في المائة.
بصفقة بيع مخطط سكني في الدرعية .. نمو النشاط العقاري 6 %
ساهم تنفيذ صفقة بيع مخطط أرض سكني في الدرعية بنحو 549 مليون ريال في تحسن النشاط العقاري بنسبة 6.0 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.3 مليار ريال، ودفعت تلك الصفقة العقارية الكبيرة على مساحة إجمالية للمخطط ناهزت 157.3 ألف متر مربع على طريق صلبوخ، نحو نمو قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني 24.7 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند 2.1 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الماضي، وشكلت قيمة تلك الصفقة العقارية نحو 26.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني.
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