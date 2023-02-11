بصفقة بيع مخطط سكني في الدرعية .. نمو النشاط العقاري 6 %‏

ساهم تنفيذ صفقة بيع مخطط أرض سكني في الدرعية بنحو 549 مليون ريال في تحسن النشاط العقاري ‏بنسبة 6.0 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.3 مليار ‏ريال، ودفعت تلك الصفقة العقارية الكبيرة على مساحة إجمالية للمخطط ناهزت 157.3 ألف متر مربع ‏على طريق صلبوخ، نحو نمو قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني 24.7 في المائة، واستقرت ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند 2.1 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الماضي، وشكلت قيمة تلك ‏الصفقة العقارية نحو 26.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني.‏

في المقابل، تراجع النشاط الأسبوعي للقطاع التجاري للأسبوع الثاني على التوالي 19.1 في المائة، ‏واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية عند 0.8 مليار ريال مع نهاية الأسبوع الماضي، كما تراجع إجمالي قيمة ‏صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي 8.9 في المائة، واستقر إجمالي ‏صفقات القطاعين عند 381 مليون ريال مع نهاية الأسبوع الماضي. كما سجل عدد الصفقات العقارية ‏انخفاضا أسبوعيا 7.0 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 ألف صفقة، ‏وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة بلغت 5.6 في المائة، واستقر حجم ‏المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من 3.6 ألف عقار مبيع، وانخفض أيضا إجمالي مساحة ‏الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 55.5 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند ‏مستوى 22.5 مليون متر مربع.‏

على جانب آخر من المتغيرات ذات التأثير على النشاط العقاري، سجل إجمالي مبيعات شركات الأسمنت ‏المحلية "17 شركة" انخفاضا شهريا للشهر الثالث على التوالي بنسبة 2.7 في المائة بنهاية كانون الثاني ‏‏(يناير) من العام الجاري، مقارنة بانخفاضها الشهري خلال كانون الأول (ديسمبر) 2022 البالغ 3.2 في ‏المائة، واستقر إجمالي المبيعات الشهرية عند 4.5 مليون طن، مقارنة بأكثر من 4.6 مليون طن خلال الشهر ‏الأسبق، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة. كما سجلت انخفاضا سنويا للشهر الثاني على ‏التوالي بنسبة وصلت إلى 8.2 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) 2023، مقارنة بإجمالي المبيعات الشهرية ‏خلال الشهر نفسه من العام الماضي، التي كانت قد بلغت 4.9 مليون طن. وجاء الأثر الأكبر للانخفاض ‏السنوي في إجمالي مبيعات شركات الأسمنت المحلية من تراجع مبيعاتها المحلية للشهر الثالث على التوالي ‏بمعدل سنوي تجاوز 11.4 في المائة "أدنى من 4.3 مليون طن"، بينما سجلت مبيعاتها المخصصة للتصدير ‏ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 237.5 في المائة "216 مليون طن".‏

مؤشرات الأداء الأسبوعي

تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي 6.0 في المائة، ووصل إجمالي قيمة الصفقات ‏الأسبوعية للسوق العقارية إلى نحو 3.3 مليار ريال، مدفوعا بتنفيذ بيع مخطط أرض سكني في الدرعية على ‏طريق صلبوخ بقيمة إجمالية ناهزت 549.0 مليون ريال "16.8 في المائة من إجمالي القيمة الأسبوعية ‏لصفقات السوق العقارية"، على مساحة إجمالية ناهزت 157.3 ألف متر مربع "متوسط 3490 ريالا للمتر ‏المربع"، وهو ما دفع بقوة أكبر القطاع السكني إلى ارتفاع نشاطه الأسبوعي بنسبة قياسية وصلت إلى 24.7 في ‏المائة، قفزت بإجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 2.1 مليار ريال "63.6 في المائة من إجمالي ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، ويعد أعلى مستوى أسبوعي لها منذ مطلع العام الجاري، ‏مدفوعا بإجمالي قيمة صفقات القطاع بزخم تلك الصفقة العقارية الكبيرة، التي شكلت نحو 26.4 في المائة ‏من إجمالي قيمة صفقات القطاع خلال الأسبوع الماضي.‏

في المقابل، استمرت قيمة صفقات القطاع التجاري في التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت ‏انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 19.1 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 0.8 مليار ريال "24.7 في ‏المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين ‏الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل انخفاضا أسبوعيا 8.9 في المائة، واستقر على ‏أثره إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية الأسبوع عند مستوى 381 مليون ريال ‏‏"11.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". ‏

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد ‏الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 7.0 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى ‏‏3.5 ألف صفقة، وشمل الانخفاض في عدد الصفقات كلا من القطاعين السكني بنسبة انخفاض بلغت 8.4 ‏في المائة، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض بلغت 16.5 في المائة، مقابل ارتفاع عدد الصفقات الأسبوعية ‏للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة بلغت 10.2 في المائة.‏

كما انخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة بلغت 5.6 في المائة، واستقر حجم ‏المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من 3.6 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض في عدد العقارات ‏المبيعة كلا من القطاعين السكني بانخفاض مبيعاته الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي 7.8 في ‏المائة، والقطاع التجاري بانخفاض مبيعاته الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي 9.6 في المائة، ‏بينما سجل حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بنسبة بلغت 10.2 في المائة.‏

وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، سجل انخفاضا قياسيا بنسبة ‏بلغت 55.5 في المائة، واستقر الإجمالي عند مستوى 22.5 مليون متر مربع، متأثرا بالانخفاض القياسي ‏لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي، الذي وصلت نسبته إلى 60.3 في ‏المائة، إضافة إلى انخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة ‏‏17.3 في المائة، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي ‏25.8 في المائة.‏