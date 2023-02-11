رئيس "دويتشه بنك": التضخم المرتفع يتطلب المزيد من رفع أسعار الفائدة

ذكر رئيس مصرف "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زيفينج، أن من الضروري للغاية رفع المزيد من أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو، وقال زيفينج في تصريحات لصحيفة فيلت آم زونتاج "مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، تكلفة الطاقة يمكن أن ترتفع بسهولة مرة أخرى، وإعادة فتح الصين يمكن أن يعطي أيضا الأسعار دفعة مؤقتة".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 20 عضوا للمرة الخامسة على التوالي في بداية فبراير الجاري، ولا يستبعد اتخاذ قرار بزيادة أخرى بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر في 16 مارس المقبل.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في منطقة اليورو حاليا 3 في المائة، ومعدل الإيداع الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي الأوروبي هو 2.5 في المائة. وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة القروض أكثر تكلفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الطلب، وبالتالي مساعدة البنك المركزي الأوروبي على خفض التضخم إلى الهدف البالغ حوالي 2 في المائة. وفي يناير الماضي تراجع التضخم مرة أخرى في منطقة اليورو، لكن أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة 8.5 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى تأجيل الاستثمارات وإلى ضعف النمو الاقتصادي. ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة أيضا عبئا على بلدان منطقة اليورو المثقلة بالديون مثل إيطاليا.

وقال زيفينج: "عواقب التضخم المرتفع بصورة مستدامة أخطر بكثير من ارتفاع تكاليف التمويل لبعض البلدان... بالطبع علينا أن نضع ذلك في الاعتبار، لكن مستويات الديون المرتفعة لا ينبغي أن تمنع البنك المركزي الأوروبي من التصرف بشكل حازم". وحذر زيفينج، الذي يشغل أيضا من منصب رئيس اتحاد البنوك الألمانية، من أنه إذا ظل التضخم مرتفعا، فإن الاستهلاك الخاص سينهار عاجلا أم آجلا، مضيفا "هذه هي النقطة التي أرى فيها حاليا أكبر خطر على الاقتصاد الألماني، لكنني متفائل بأنه يمكننا تجنب هذا السيناريو".