وزيرة المالية الهندية: جهات تنظيمية تراقب عن كثب قضية مجموعة "أداني" 

ذكرت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيترامان اليوم أن منظمين هنود، يراقبون عن كثب قضية مجموعة "أداني" المستمرة ولديهم ما يكفي من الخبرة للتعامل مع أي تداعيات.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع ما بعد الميزانية المعتاد مع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الهندي في نيودلهي "المنظمون مشغولون بشكل كبير بالقضية. وهم على أهبة الاستعداد، كما هو الحال دائما، ليس الآن فقط"، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم.

ولم ترغب في التعليق على رد محتمل من الحكومة للمحاكم الهندية على قضية مجموعة "أداني".

كانت المحكمة العليا قد طلبت من الهيئة المنظمة للسوق إعداد تقرير مقتضب، يشرح بالتفصيل الإطار التنظيمي الحالي ويضع آلية لحماية المستثمرين، في أعقاب تعرضهم لخسائر ، فيما يتعلق بأسهم مجموعة "آداني".

وطلبت المحكمة العليا أيضا من محامي الحكومة التشاور مع وزارة المالية للرد على القضية.

وتجنبت الوزيرة إعطاء ردودا مباشرة بشأن مجموعة "آداني".

كانت الوزيرة قد صرحت في مؤتمر ما بعد الميزانية، في مومباي الأسبوع الماضي، أن الجهات التنظيمية، متروكة لتفعل ما هو مناسب للحفاظ على عمل الأسواق بشكل طبيعي.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة في الهند تقول إن هناك صلات وثيقة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والملياردير جوتام أداني المتهم بالاحتيال وتعريض أموال ملايين المستثمرين الصغار للخطر.

وتطالب المعارضة بإجراء تحقيق برلماني في مزاعم شركة الاستثمار الأمريكية "هيندنبورج ريسيرش" بشأن الاحتيال والتلاعب بأسواق الأسهم من قبل مجموعة شركات الملياردير أداني.

وتراجعت القيمة السوقية لمجموعة أداني إلى النصف تقريبا منذ نشر هذه المزاعم، والتي نفاها المسؤولون التنفيذيون في الشركة مرارا وتكرارا.

وتأتي الأزمة في الوقت الذي يسعى فيه مودي للترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.