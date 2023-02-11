إيطاليا تسعى لشراء حصة 20 % في شبكة "تليكوم" بقيمة ملياري يورو 

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحكومة قد تستثمر ما يصل إلى ملياري يورو (2.12 مليار دولار) في وحدة شبكة تليكوم إيطاليا للاحتفاظ بإشراف على الأصول.

وقالت صحيفة "سولي 24 أوري" نقلا عن مصادر لم تسمها، إن وزارة المالية الإيطالي يمكن أن تسعى لشراء حصة بنسبة 20 في المائة في شبكة شركة الهواتف النقالة، وهي تمثل أصول إستراتيجية كانت في لب محادثات استمرت شهورا بشأن بيعها.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن المسألة والاستثمار مجرد خيار.

ويسعى الرئيس التنفيذي لتليكوم إيطاليا بيترو لابريولا، إلى بيع الشبكة لخفض إجمالي ديون الشركة البالغة أكثر من 30 مليار يورو، ولكن المحادثات المطولة الدائرة منذ أشهر بشأن كيفية هيكلة الاتفاق مازالت مستمرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدمت شركة كي كي آر آند كوم عرضا غير ملزم لشراء حصة في الأصول، وقالت تليكوم إيطاليا إنها مازالت منفتحة لعروض أخرى على وحدة الشبكة.