أمريكا تضيف 6 شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد إسقاط المنطاد

أضافت واشنطن ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد تدميرها منطادا صينيا مجهزا بأدوات تجسس كان يحلق فوق الولايات المتحدة، مانعة تلك الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأمريكية دون إذن.

وقال آلان إستيفيز مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن في بيان إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

أسقطت واشنطن المنطاد قبالة ساحلها الأطلسي السبت بعد تحليقه فوق مواقع عسكرية حساسة.

كانت بكين أكدت أن المنطاد مدني ويستخدم لأغراض البحث، خاصة للأرصاد الجوية. غير أن لقطات التقطتها طائرات عسكرية أمريكية أظهرت أنه كان مجهزا بأدوات تجسس. ودفع هذا الاشتباك الدبلوماسي أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى تأجيل زيارة نادرة للصين بحسب "الفرنسية".

وقال دون جريفز نائب وزير التجارة إن اللائحة السوداء للولايات المتحدة التي وضعت هذه الشركات الصينية الست عليها "أداة قوية لتحديد ومنع الجهات التي تسعى لاستخدام وصولها إلى الأسواق العالمية لإلحاق الضرر بالأمن القومي الأمريكي وتهديده". وأضاف "لن نتردد في استخدام هذه اللائحة وأدواتنا التنظيمية والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".