أداء ضعيف للأسهم الأمريكية عقب ارتفاع عوائد سندات الخزانة

أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض اليوم، إذ تعرضت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالنمو لضغوط بعد أن أشارت عوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فيما هبط سهم ليفت لخدمات طلب سيارات الأجرة بعد توقعات سلبية للأرباح.

ارتفعت العوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر بعد طلبا ضعيفا على سندات 30 لأجل سنة في المزاد الذي جرى أمس.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.99 نقطة بما يعادل 0.22 في المائة إلى 4090.49 نقطة، وفيما هبط ناسداك المجمع 71.12 نقطة أو 0.60 في المائة إلى 11718.46 نقطة، صعد داو جونز الصناعي 169.88 نقطة أو 0.50 في المائة إلى 33869.76 نقطة.