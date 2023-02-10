ارتفاع مطرد لاستثمارات الصين الخارجية المباشرة .. 146.5 مليار دولار في عام

ارتفعت استثمارات الصين الخارجية المباشرة بشكل مطرد العام الماضي رغم التحديات الخارجية، حيث سجلت زيادة 5.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 985.37 مليار يوان.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه من حيث القيمة بالدولار ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة لهذه الفترة 0.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 146.5 مليار دولار.

وفي 2022، بلغت أيضا الاستثمارات الخارجية المباشرة غير المالية 785.94 مليار يوان، بزيادة 7.2 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات وزارة التجارة الصينية.

كما زادت الاستثمارات غير المالية في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 3.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 20.97 مليار دولار في 2022، ما يمثل 17.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة غير المالية في هذه الفترة.

إلى ذلك، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيس للتضخم، ارتفع بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال يناير الماضي.

وقالت دونج لي جيوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة، "إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يناير يمكن أن يعزى جزئيا إلى ازدهار عطلة عيد الربيع والإجراءات المحسنة للاستجابة لكوفيد - 19".

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.8 في المائة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.8 في المائة خلال يناير الماضي. وتوسع النمو بمقدار 2.3 نقطة مئوية على أساس شهري، ما رفع التضخم الاستهلاكي الشهري بنحو 0.52 نقطة مئوية، وفقا للبيانات.

وقالت دونج "إن أسعار اللحوم الأساسية في الصين انخفضت 10.8 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق وسط استمرار المعروض من اللحوم في الزيادة".

ومع ذلك، ارتفعت أسعار اللحوم 11.8 في المائة على أساس سنوي، وتقلصت بمقدار 10.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.2 في المائة عن العام الأسبق. وارتفع نمو أسعار البنزين والديزل وغاز البترول المسال 5.5 في المائة و5.9 في المائة و4.9 في المائة على أساس سنوي على التوالي.

وعلى أساس شهري، أدت الزيادة في الطلب على السفر والترفيه بعد تعديل استجابة البلاد لكوفيد - 19 إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتذاكر الأفلام والعروض والجولات السياحية 20.3 و10.7 و9.3 في المائة على التوالي، حسبما قالت دونج.

وأظهرت بيانات صدرت أمس، أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال يناير الماضي.

قالت وزارة التجارة الصينية إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وكمبوديا حقق نتائج مثمرة في الأعوام الأخيرة.

وأكدت شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة، أن الصين استمرت في كونها أكبر شريك تجاري لكمبوديا لمدة 11 عاما متتاليا، مضيفة أن "حجم التجارة بين الدولتين سجل رقما قياسيا مرة أخرى في عام 2022، حيث توسع 17.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 16.02 مليار دولار".

وقالت شو "إنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وكمبوديا والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ في يناير من العام الماضي، تم تعزيز التحرير والتيسير للتجارة والاستثمار بين الدولتين".

وأكد شو أن التعاون العملي بين الصين وكمبوديا يتقدم باطراد، ويغطي مجموعة واسعة من المجالات مثل البنية التحتية والمنسوجات والملابس والمعالجة والتصنيع والزراعة.

وأضافت أنه "بحلول نهاية 2022، استثمرت الشركات الصينية أكثر من عشرة مليارات دولار في كمبوديا".

ويصادف هذا العام الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وأيضا عام الصداقة بين الصين وكمبوديا، وتعهدت شو بالعمل مع الإدارات الحكومية ذات الصلة في كمبوديا ودفع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية إلى مستوى جديد.