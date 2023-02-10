بنك أبوظبي الأول ينفي تقييمه لعرض محتمل لبنك ستاندرد تشارترد

نفى بنك أبوظبي الأول، اليوم أنه يقيم حاليا عرضا لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني. ووردت أنباء بشأن العرض المحتمل للمرة الأولى في الخامس من يناير ، وأعلن أبوظبي الأول في حينها أنه كان يدرس تقديم عرض لستاندرد تشارترد المدرج في لندن لكنه توقف عن نظر الأمر.

وقفز سهم ستاندرد تشارترد أمس 11 % بعدما أفادت وكالة بلومبرج نيوز أن أبوظبي الأول يدرس تجديد العرض بمجرد انتهاء أجل قواعد تجميد تمنعه من القيام بذلك على الفور، وأن العرض قد يتراوح بين 30 و35 مليار دولار. وتقدر قيمة ستاندرد تشارترد بنحو 27 مليار دولار، وفقا لسعر الإغلاق أمس .



