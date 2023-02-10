جمانا الراشد ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

أعلنت "فوربس" قائمتها السنوية لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023.

وتعنى القائمة بسيدات الأعمال الناجحات مع كبرى الشركات في المنطقة وخارجها.

وتصدرت هناء الرستماني الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، فيما حلت ثانية رجاء عيسى القرق المديرة الإدارية ورئيسة مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، تلتها لبنى العليان رئيسة مجلس إدارة بنك "ساب" ورئيسة اللجنة التنفيذية ونائبة الرئيس لشركة العليان المالية.

فيما بلغ تأثير بعض من في القائمة المستوى العالمي، إذ صُنفت هناء الرستماني ورجاء القرق ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2022.

واستحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، تلاه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم الاستثمار بواقع 8 مشاركات.

وفي سياق قطاع الإعلام، تصدرت جمانا الراشد، الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، بعد أن حلت في المرتبة الـ25 ضمن القائمة.

وشغلت الراشد منصبها في أكتوبر 2020، وفي العام التالي أعلنت المجموعة المدرجة في السوق المالية السعودية تغيير اسمها من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، كما أطلقت مجلة "مانجا" العربية، واستحوذت على 51% من شركة البودكاست العربية "ثمانية للنشر والتوزيع"، وتوسعت في عمليات النشر عن طريق إطلاق دار رف للنشر.

ونمت إيرادات المجموعة بنسبة 27.6% خلال أول 9 أشهر من عام 2022، لتصل إلى 719 مليون دولار، مقارنة بـ563.6 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وتمارس المجموعة أعمالها في 11 دولة، ولديها 25 موقعاً إلكترونياً، و30 علامة تجارية.

وتشغل الراشد عضوية مجلس إدارة شركة أرقام الاستثمارية، كما ترأس مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومجلس إدارة شركة ثمانية للنشر والتوزيع، كما عملت مستشارة للسفير السعودي في لندن، وترأست قسم الإعلام في السفارة، قبل انضمامها إلى المجموعة.