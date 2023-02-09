هو مُوَطَّأ الأكناف

معنى مُوَطأ الأكناف: من يُمْكِنكَ مصاحبته دون أنْ يُؤذِيك، كريم، شَهْم، دَمِث، ‏مِضياف – كما في المعاجم اللغويَّة – وجاء في الحديث الشريف: "أَلا أُخْبِرُكُم بِأَحَبِّكُم ‏إليّ وأَقْرَبِكُم منِّي مجالس يوم القيامة، أحاسِنُكُم أَخْلاقا المُوَطَّؤون أَكْنَافا الذين يَأْلَفُونَ ‏ويُؤْلَفُون"، فـ "مُوَطَّأ" اسم مفعول معناه مُسَهَّل ومُيَسَّر.‏

والكَنَف: جانب الشيء، فهذا المركَّب بحكم المجاز تعبير اصطلاحي جرى مجرى ‏المثل، وشاع استعماله بالمعنى الآنف الذكر فإذا قيل: عاش في كَنَفِه أي تحت ‏رعايته، لأنَّ كَنَفَ الشيء: حِضْنُه – فالمعنى مجازي.‏