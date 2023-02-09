باريس تحتضن 7 آلاف يوم لتصوير الأفلام والمسلسلات

لا تزال باريس تستقطب عددا كبيرا من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، إذ إن العاصمة الفرنسية كانت مسرحا عام 2022، كما في 2021، لأكثر من سبعة آلاف يوم تصوير.

وشهدت باريس عام 2022 تصوير أفلام طويلة بلغ عددها 102، و68 مسلسلا تلفزيونيا، على ما أفادت بلدية المدينة في بيان أصدرته الأربعاء.

ومع أن عدد الأفلام الروائية المصورة في باريس انخفض بشكل طفيف "ثمانية أفلام" عما كان عليه 2021، يستمر تزايد عدد المسلسلات المصورة في العاصمة الفرنسية "25 عملا إضافيا، مقارنة بالعام الماضي". واستقر إجمالي أيام التصوير على "نحو سبعة آلاف"، أي بمستوى 2021 الذي تميز بجهود لتعويض ما فات خلال مرحلة جائحة كوفيد، على ما لاحظت كارين رولان مسؤولة الثقافة في البلدية، التي صرحت "فرانس برس".

ومن بين الأفلام الطويلة، استغرق العمل على فيلم وودي آلن المقبل الذي صور بالكامل في باريس شهرين.

لكن المسلسلات التلفزيونية "هي الأكثر مساهمة منذ أعوام في ارتفاع عدد أيام التصوير في باريس"، بحسب البلدية.

والأكثر تصويرا في باريس بين منصات البث التدفقي هي "نتفليكس"، إذ إن العاصمة الفرنسية احتضنت المواسم الجديدة من مسلسلات "لوبين" و"إميلي إن باريس" و"برلين" المنبثق من "لا كاسا دي بابيل" والذي سيعرض في ديسمبر المقبل.