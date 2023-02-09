أنشطة وفعاليات متنوعة يحتضنها المتحف الوطني في فبراير

أعلن المتحف الوطني أمس، عن برامج شهر فبراير التي سينظمها خلال الفترة من 11 إلى 28 فبراير الجاري، وسيقدم من خلالها تجربة ثقافية مميزة لزواره، تتضمن ثلاث ورش عمل، تقام بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية وهي: تشكيل السراج الفخاري، وصناعة علب الفخار لحفظ العملة المعدنية، وصناعة الأصباغ الطبيعية للكبار والصغار، كما ينظم المتحف لقاء "الفلسفة وراء الحب".

ويحتضن المتحف الوطني ورشة تشكيل السراج الفخاري للأطفال، حيث يستكشف الطفل من خلالها جماليات قطع المتحف الوطني الفخارية، ومن ثم يقوم بصناعة القطع الشخصية الجمالية باستخدام الفخار.

وسيكون الزوار على موعد مع ورشة "صناعة علب الفخار لحفظ العملة المعدنية"، وهي ورشة تفاعلية تستهدف البالغين، كما يقدم البرنامج ورشتين في صناعة الأصباغ الطبيعية للأطفال والكبار، بهدف استكشاف زوايا المتحف الوطني والاستلهام من جماليات ألوانها لصناعة قطع إبداعية مبتكرة.

ويقدم البرنامج يوم 16 فبراير، لقاء بعنوان "الفلسفة وراء الحب" في مقر المتحف، ويتحدث فيه الدكتور محمد الحاجي والدكتور حسن الشريف، والدكتور خالد الغطاس، إلى جانب معرض "الزمن، الطبيعة، الحب".

وتأتي الفعاليات ضمن البرامج التي ينظمها المتحف الوطني، مستهدفا مختلف شرائح المجتمع عبر الأنشطة التفاعلية، ومنها: العروض الحية، وورش العمل، والجلسات الحوارية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالمناسبات الوطنية، وذلك بهدف توفير محتوى ثقافي جذاب، وتقديم تجربة متحفية متكاملة.