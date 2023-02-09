بوجود 30 دولة .. «فنون الطهي» تشارك في معرض هوريكا جدة

شاركت هيئة فنون الطهي فعاليات معرض "هوريكا جدة"، الذي يعد مظلة شاملة للمأكولات والمشروبات والضيافة، إضافة إلى افتتاح "صالون دو شوكولا" النسخة الأحدث لأكبر معرض شوكولاتة وحلويات في العالم، وذلك في جدة سوبر.

وجمعت الفعالية ما يزيد على 150 شركة محلية ودولية متخصصة في تقديم المأكولات والخدمات لقطاع الطهي، بداية من معدات التحضير وأدوات التقديم وتجهيزات المطاعم والكافيهات، وكذلك البرامج التقنية المساندة والتطبيقات والتجارب الريادية الداعمة لمختلف المشاريع، إضافة لوجود علامات تجارية تقدم أحدث الاختراعات في خطوط إنتاج وتقديم المأكولات ومع التعريف بالنكهات والخبرات العالمية في الطهي، وبوجود تجربة إثرائية من خلال التذوق واكتشاف مختلف النكهات.

ويحتضن معرض "هوريكا جدة" 30 دولة تعرض أكثر من ستة آلاف منتج من جميع قطاعات المأكولات والمشروبات ومعدات الضيافة والتكنولوجيا المتعلقة بهذه القطاعات، جامعا بذلك أهم العاملين في قطاع الضيافة من المملكة والعالم تحت سقف أكبر قبة مبنية في العالم، إضافة إلى مسابقات الطهي مثل "هوسبيتاليتي صالون كولينير" ومسابقتي "الباريستا والموكتيل"، تحت أنظار لجنة تحكيم من أشهر الطهاة والمختصين.

وتركز فعاليات "صالون دو شوكولا" على العروض الخاصة بالحلويات وتجارب التذوق، مع وجود الركن الخاص بالأطفال لتذوق الشوكولاتة والطهي، وكذلك مسابقة تصميم العبايات من الشوكولاتة، مع التعرف على تاريخ الشوكولاتة والصناعات المرتبطة بها وقيمتها وفوائدها، والمنحوتات والتصاميم باستخدام الشوكولاتة، مع ملاحظة أن الشوكولاتة المستخدمة في التصاميم والمنحوتات هي شوكولاتة منتهية الصلاحية غير قابلة للأكل من مبدأ حفظ النعمة والتدوير. ويعد "صالون دو شوكولا" المقام لأول مرة في المملكة أكبر حدث في العالم متخصص في الشوكولاتة والمعجنات، وحدث سنوي يهتم بصناعة الكاكاو بمشاركة متذوقي الشوكولاتة المحترفين والمنتجين، مع المبتكرين وطهاة الحلويات، وكان قد تأسس في باريس عام 1994، ومر في جولة على 17 دولة حول العالم يتنقل بين 33 مدينة، بما في ذلك نيويورك، طوكيو، وموسكو، وبذلك تنضم جدة إلى القائمة عبر احتضانها للمعرض هذا العام.

وتهدف هيئة فنون الطهي إلى الجمع بين متذوقي الشوكولاتة والمنتجين مع الهواة وأبرز طهاة المعجنات، في مساحة لتسليط الضوء على أحدث المنتجات في هذا المجال، وتمثيل العلامات التجارية العالمية الكبرى في مكونات المعجنات والمخابز، واستعراض الآلات والملحقات التي تساعد على إحداث فرق مع الحلويات اللذيذة والمبتكرة، فضلا عن توفير الفرصة للزوار لحضور مثل هذه الأحداث، والاطلاع على الثقافات المتعددة في إنتاج الشوكولاتة.