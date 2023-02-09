سباق الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا يشتد .. وأحدث تجارب «جوجل» يكبدها غاليا

في خضم معركة ضد منافستها مايكروسوفت، وسباق محموم بين شركات عالمية كبرى، كشفت جوجل عن سلسلة من ميزات الذكاء الاصطناعي المحسنة، لكن خطأ في إعلان لـ"بارد"، أحدث روبوت محادثة لها، كلفها غاليا في البورصة.

فخلال حدث نظم في باريس أمام عشرات الصحافيين الأوروبيين، عرضت مجموعة التكنولوجيا العملاقة خاصيات مرتبطة بالواقع المعزز، وتجسيدات ثلاثية الأبعاد جديدة أنشأتها من صورها للشوارع، وإمكانات جديدة للبحث عن معلومات حول الصور وتطبيقا جديدا للبحث الفني.

وأعلنت جوجل أيضا أنها أطلقت اختبارات لدمج ما يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات البحث عبر الإنترنت، غداة تقديم مايكروسوفت نسخة تجريبية جديدة من محرك البحث الخاص بها "بينج"، مع خوارزميات خاصة بها وأخرى مرتبطة بروبوت المحادثة "تشات جي بي تي".

وتسعى المجموعة الأمريكية العملاقة إلى الحفاظ على مكانتها بعد عقدين من الهيمنة من دون منازع تقريبا على هذا القطاع المربح، وفقا لـ"الفرنسية" أمس.

لكن خبراء في علم الفلك أبلغوا عبر تويتر عن خطأ من جانب "بارد" في إعلان عن البرمجية الجديدة. ويعرض الإعلان مثالا على سؤال طرح على "بارد" مفاده "أي اكتشافات سجلها تليسكوب جيمس ويب التابع لوكالة ناسا يمكنني شرحها لطفلي البالغ تسعة أعوام؟" من بين الإجابات، قال برنامج الذكاء الاصطناعي: إن هذا التليسكوب كان أول نظام التقط صورا لكوكب خارج النظام الشمسي، فيما التليسكوب الأوروبي العملاق كان قد فعل ذلك سابقا، في 2004.

تسبب الخطأ في تراجع سعر سهم ألفابت، الشركة الأم لمجموعة جوجل، أكثر من 7 في المائة في بورصة نيويورك الأربعاء.

وأقر برابهاكار راجافان، نائب الرئيس المسؤول عن محرك البحث لدى جوجل، قبل ظهور الخطأ بأن الشركة "لا تزال بحاجة إلى اختبارات مكثفة".

وشارك ثلاثة من المسؤولين التنفيذيين في جوجل في المؤتمر الصحافي في باريس، في مسعى إلى إعطاء بعد دولي ومتعدد اللغات لمشاريعها القائمة على الذكاء الاصطناعي، ولم توضح الشركة كيف سيتم دمج "بارد" في محرك البحث الخاص بها.

أبدى برابهاكار راجافان اعتقاده أن دمج برمجيات الذكاء الاصطناعي سيفتح "حقبة جديدة في مجال محركات البحث"، وهي عبارة استخدمها أيضا ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت في اليوم السابق.

لكن راجافان تجنب الإشارة إلى إطار زمني لإطلاق نسخة مخصصة للعامة، مكررا أن الأمر سيحصل "في غضون أسابيع قليلة".

وأضاف "سيحصل ذلك عندما نكون راضين عن النتيجة"، مشيرا إلى نكسات عدة تعرض لها "تشات جي بي تي" وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، خصوصا بسبب إجابات سخيفة أو غير مناسبة في بعض الأحيان.

كما أكد أن الذكاء الاصطناعي لن يقدم "إجابة واحدة صحيحة"، مشيرا إلى أن ذلك لن يثني مستخدمي الإنترنت عن تصفح مواقع أخرى. ويخشى المحللون أن يؤدي نشر هذه البرمجيات إلى الحد من كمية المعلومات وأيضا من عائدات الإعلانات لجميع المواقع الإلكترونية.

وقالت إليزابيث ريد، المسؤولة أيضا عن محرك البحث "ما زلنا نريد أن يستكشف الناس مواقع الإنترنت"، و"سيرغب الناس دائما في الحصول على معلومات من أشخاص يمكن أن يتماهوا معهم".

ولم تذكر جوجل أيضا ما إذا كان برنامجها للذكاء الاصطناعي سيشير إلى مصادر إجاباته، وأقرت بأن تقنية الذكاء الاصطناعي الحالية لا تضمن إجابات صحيحة بنسبة 100 في المائة.

وأكدت المجموعة أنها لم ترضخ لضغوط مايكروسوفت والنجاح العالمي لـ"تشات جي بي تي" لتسريع الإعلان عن خطواتها.

وأوضح مسؤولون في الشركة أن جوجل تعمل على الذكاء الاصطناعي منذ أعوام، مشيرين إلى عدم وجود "حدث معين" دفع بالشركة إلى الإعلان عن خطواتها في هذا المجال الآن.

ويشهد قطاع التكنولوجيا سباقا محموما بين شركات عالمية عدة من جوجل ومايكروسوفت الأمريكيتين إلى بايدو الصينية، على إنتاج روبوت المحادثة الخاص بها، وهو برنامج قادر على خوض محادثة شبيهة بالحوار بين البشر، وعلى الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه بصورة دقيقة نوعا ما، وحتى على كتابة روايات أو قصائد في ثوان.

وأعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" الخميس، أنها تعمل على تصميم أداة محادثة خاصة بها قائمة على الذكاء الاصطناعي سعيا إلى منافسة نظام "تشات جي بي تي" الأمريكي الذي حظي بإقبال شعبي واسع.

وأوضحت ناطقة باسم "علي بابا" لوكالة "فرانس برس"، أن أداة المحادثة التي صممتها المجموعة هي حاليا قيد الاختبار من قبل موظفيها، لكنها لم تحدد تاريخ إطلاقها أو المنصة التي ستكون متاحة عليها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف شركة "بايدو" الصينية العملاقة للإنترنت أن المرحلة التجريبية لأداتها الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي "أرني بوت" تنتهي في آذار (مارس) المقبل.

أما شركة مايكروسوفت الأمريكية فتوصلت إلى اتفاق تبلغ قيمته مليارات الدولارات مع شركة أوبن أيه آي الناشئة التي صممت "تشات جي بي تي" لإدراج أدوات محادثة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في محركها المخصص للبحث "بينج".

إلا أن مخاوف برزت في كل أنحاء العالم من أن تساعد هذه القدرات على توليد نصوص وصور وأصوات اصطناعية في عمليات احتيال مالي أو انتحال هوية أو تشويه سمعة، ما لم توضع لها ضوابط تردع الاستخدامات السيئة لها.

ظاهرة "التزوير الفائق الواقعية أو ديب فيك"، على سبيل المثال، التي تستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي لتوليد حيل رقمية تطول أحيانا شخصيات معروفة، تمثل "خطرا على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي"، وفقا لبكين.