أنشيلوتي: الهلال قوي وشرس .. سنحترمه

حذر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، اللاعبين من التهاون أمام الهلال غدا في نهائي كأس العالم للأندية، في المغرب، مطالبا بضرورة احترامه كونه خصما قويا وشرسا، وقال "فريقي لن يقلل من شأن الهلال". وتأهل ريال مدريد والهلال إلى النهائي، بعد أن تخطيا في نصف النهائي، الأهلي المصري 4 /1، وفلامنجو البرازيلي 3 /2، على التوالي.

وقال أنشيلوتي للصحافيين "نحن أمام فريق فاز في نصف النهائي من خلال اللعب بشكل جيد واستحق أن يكون طرفا في النهائي، وعلينا احترامه، لديه لاعبون جيدون ويلعبون بشكل جماعي، سيكونون متحمسين، وكذلك نحن جاهزون لهذه المباراة الرائعة مع البطل السعودي". وأضاف "سنقدم تعليمات واضحة ووضع خطة جيدة للاعبين الذين يملكون القدرة على التعامل مع هذا النوع من الضغط".

وزاد "كرة القدم تتغير لأن هناك كثير من الفرق في جميع أنحاء العالم يمكنها التنافس والقتال والفوز أيضا، لقد فوجئت بإقصاء فلامنجو، لكنه في فترة ما قبل الموسم ومستوى لياقتهم البدنية ليس في ذروتها، عكس بقية الفرق، التي هي في منتصف الموسم".

وعن اللاعبين المصابين، قال أنشيلوتي "كريم بنزيمة بصحة جيدة لكن مع المدافع إيدير ميليتاو هناك شكوك أكثر، سنتخذ القرارات اليوم، داني كارفاخال غاب عن مباراة الأهلي بسبب الحمى وماركوأسينسيو بسبب الحمل الزائد أعتقد أنهم سيكونون جاهزين للهلال".